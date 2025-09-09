Israel reivindicó el ataque a edificio de Hamas en Doha

Israel lanzó hoy martes un ataque aéreo sin precedentes en la capital de Qatar, Doha, contra un edificio utilizado por altos cargos de Hamas, en lo que las autoridades israelíes describieron como un intento de asesinar a los líderes del grupo.

En un comunicado conjunto, el ejército y la agencia de seguridad Shin Bet confirmaron su responsabilidad, y señalaron que el ataque tenía como objetivo a los líderes de Hamas “directamente responsables de la masacre del 7 de octubre” y que se utilizaron “municiones precisas e inteligencia” para limitar los daños a la población civil.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, calificó a la operación israelí como “totalmente independiente”. “Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, indicó en un comunicado publicado por su oficina.

Testigos oyeron explosiones y vieron columnas de humo elevándose en la capital qatarí. El Ministerio del Interior de Qatar confirmó un ataque contra una sede residencial de Hamas y afirmó que equipos especializados aseguraron el lugar y que “la situación es segura”.

Las autoridades israelíes creen que figuras clave de Hamas se encontraban en el edificio durante el ataque. Un alto funcionario no identificado dijo a la cadena israelí Kan TV que había “fuertes indicios” de que Khalil al-Hayya, subjefe de la oficina política de Hamas, y Zaher Jabarin, otro alto cargo, se encontraban allí. Sin embargo, las agencias israelíes aún están evaluando los resultados y no confirmaron oficialmente si alguien fue alcanzado por el ataque.

Contrario a lo señalado por Israel, una fuente de Hamas dijo a Al Jazeera que ningún miembro del grupo había muerto en el ataque. La fuente afirmó que los funcionarios se habían reunido para discutir una propuesta de alto al fuego.

El ataque generó una rápida condena de Qatar, mediador clave en el conflicto y sede de la oficina política de Hamas. El Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí calificó al ataque como “una grave amenaza” para la seguridad de los ciudadanos y residentes qataríes y una violación de su soberanía.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque y lo calificó de una “flagrante violación” a la soberanía de Qatar. “Acabamos de enterarnos de los ataques israelíes en Qatar, un país que ha desempeñado un papel muy positivo en el logro del alto al fuego y la liberación de todos los rehenes”, dijo a los reporteros en Nueva York.