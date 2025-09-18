Israel desarrolló un sistema de defensa láser de alto poder llamado Iron Beam

Mientras Israel continuó con operaciones militares en todo Medio Oriente, completó el desarrollo de un nuevo sistema de interceptación láser de alto poder, llamado Iron Beam (Haz de Hierro), indicó hoy el Ministerio de Defensa.

Se espera que el sistema entre en operación este año. Fue desarrollado por la unidad de investigación y desarrollo del ministerio, la estatal Sistemas de Defensa Avanzada Rafael y Elbit Systems, la mayor compañía privada de defensa de Israel.

Durante las pruebas de campo en el sur de Israel, Iron Beam interceptó con éxito cohetes, morteros y drones, indicó el ministerio. El láser utilizó óptica adaptativa avanzada para mantener el poder y la precisión en largas distancias y en distintas condiciones atmosféricas, lo que permitió interceptaciones rápidas y a bajo costo por disparo.

"Está equipado con un direccionador que ofrece rango extendido, alta precisión y gran eficacia mientras conserva su única ventaja: neutralizar amenazas de forma casi instantánea a un costo insignificante por disparo", añadió la declaración.

El Iron Beam será integrado a la red de defensa antiaérea de múltiples capas de Israel, junto con el Domo de Hierro, el cual intercepta principalmente cohetes de corto alcance procedentes de Gaza y Líbano, la Honda de David para mediano a largo alcance y los sistemas Arrow de largo alcance.