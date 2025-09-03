India baja impuestos a ciento de productos para contrarrestar aranceles de Trump

NUEVA DELHI (AP) — India redujo los impuestos sobre cientos de bienes de consumo que van desde aires acondicionados hasta automóviles compactos con el fin de impulsar el consumo local, dijo el gobierno el miércoles, en medidas que tomó Nueva Delhi para proteger su economía del impacto de los aranceles de Estados Unidos.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la noche que la reducción en el impuesto sobre bienes y servicios, o impuesto al consumo, fue aprobada por un panel gubernamental. Los recortes entraron en vigor el 22 de septiembre.

La última reforma del gobierno redujo los niveles del impuesto al consumo a una estructura de dos tasas: 5% y 18%, en lugar de los cuatro niveles anteriores del 5%, 12%, 18% y 28%, según el Ministerio de Finanzas.

La mayoría de los bienes tuvieron impuestos más bajos, aunque se propuso una tasa especial del 40% para algunos artículos selectos como automóviles de alta gama, tabaco y cigarrillos. No se aplicó ningún impuesto a las compras de seguros de vida y de gastos médicos.

La reducción de los impuestos fue parte del plan del primer ministro indio, Narendra Modi, para proteger a la economía del impacto de los aranceles de Estados Unidos, que se espera afecten a exportaciones indias por un valor estimado de 48.200 millones de dólares.

Las reformas “mejorarán la vida de nuestros ciudadanos y garantizarán la facilidad de hacer negocios para todos, especialmente para los pequeños comerciantes y empresas”, dijo Modi en redes sociales.

El mes pasado, Trump impuso un arancel adicional del 25% sobre los bienes indios como medida de presión por la compra de petróleo ruso, lo que elevó los aranceles totales al 50% y tensó las relaciones entre las dos democracias más grandes del mundo.

Las relaciones comerciales entre India y Estados Unidos se expandieron en los últimos años, pero siguen siendo vulnerables a disputas sobre el acceso al mercado y a presiones políticas internas. Los funcionarios advirtieron que los nuevos aranceles podrían hacer que los envíos a Estados Unidos sean comercialmente inviables, provocando pérdidas de empleo y un crecimiento económico más lento.

Para amortiguar el impacto, India también trabajó en la expansión de sus exportaciones a otros mercados como Europa, América Latina, África y el sudeste asiático.

Las negociaciones comerciales en curso con la Unión Europea cobraron una renovada urgencia mientras India trabajó para reducir su dependencia del mercado estadounidense. El gobierno también discutió incentivos financieros que incluirían tasas de créditos bancarios favorables para los exportadores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.