Imágenes de cámara corporal muestran a jueza de Milwaukee negando haber ocultado a inmigrante

MILWAUKEE (AP) — Una jueza de Milwaukee acusada de obstruir a una agencia federal y de ocultar a una persona buscada que estaba en Estados Unidos ilegalmente, dijo a la policía días después del incidente en su sala de audiencias que “no hice nada de lo que están diciendo”.

Las declaraciones fueron captadas en imágenes de cámara corporal por la policía de Milwaukee dentro de la casa de la jueza de circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, tres días antes de su arresto en abril. Dugan dijo a los agentes que no estaba al tanto de una investigación criminal sobre su conducta.

Dugan fue acusada formalmente en mayo y enfrenta cargos de ocultar a un individuo para evitar su arresto, un delito menor, y obstrucción, que es un delito grave. Los fiscales dicen que escoltó a Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, y a su abogado fuera de su sala de audiencias por una puerta trasera el 18 de abril después de enterarse de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habían llegado para arrestarlo por estar en el país sin estatus legal permanente.

Cuatro días después, el 22 de abril, Dugan llamó a la policía a su casa por un folleto de un grupo antigubernamental que ella, su madre y su hermana encontraron en sus hogares. Las fotografías policiales del folleto muestran que incluía un discurso religioso sobre cómo pronunciar el nombre de Dios y afirmaciones de que los residentes de Wisconsin pueden portar legalmente cuchillos ocultos.

Su conversación con los agentes, capturada en sus cámaras corporales, fue divulgada por la policía a The Associated Press el viernes. Fue reportada primero por el Milwaukee Journal Sentinel.

Las imágenes muestran a Dugan diciendo a la policía que los informes de la prensa habían estado circulando sobre cómo supuestamente “escondió” a Flores-Ruiz en su sala de audiencias. Ella continúa diciendo que no sabía que la persona en su sala de audiencias ese día estaba en el país ilegalmente y negó haberle dado un trato especial.

“Son puras mentiras”, dijo Dugan a los agentes. Más tarde comentó: “No hice nada de lo que están diciendo”.

Dugan se ha declarado inocente y está tratando que se desestimen los cargos en su contra. Los cargos en su contra subrayan un enfrentamiento entre el gobierno del presidente Donald Trump y las autoridades locales sobre la amplia represión de la inmigración del presidente republicano.

Los demócratas han acusado al gobierno federal de intentar tomar el caso de Dugan para ponerlo como ejemplo con el fin de disminuir la oposición judicial.

Dugan no ha comentado públicamente sobre las acusaciones.

Ella dijo a la policía que no conocía el estatus migratorio de Flores-Ruiz.

“No sé si es un inmigrante que está aquí de forma ilegal, que es lo que están afirmando”, dijo Dugan. “No se supone que deba saber eso. Cuando se presentan ante mí, no se supone que deba saber eso”.

Dugan negó haber ocultado a Flores-Ruiz, a quien los agentes federales entraron a su sala de audiencias para arrestar.

“No oculté a este migrante en la sala del jurado ni en mis oficinas”, afirmó. “Lo hice salir por la puerta trasera, lo cual hago cuando las circunstancias lo justifican”.

El video del pasillo mostró a Flores-Ruiz y a su abogado saliendo por una puerta lateral a unos 3,6 metros (12 pies) de la entrada principal.

Según una afidávit del FBI, los testigos escucharon a Dugan decir algo como “espera, ven conmigo” y posteriormente llevó a Flores-Ruiz y a su abogado por la puerta que generalmente sólo usan los diputados, miembros del jurado, personal del tribunal y acusados bajo custodia, alega la afidávit.

En su moción para desestimar, Dugan argumentó que su conducta equivalía a dirigir el movimiento de las personas dentro y alrededor de su sala de audiencias, y que goza de inmunidad legal por los actos oficiales que realiza como jueza.

Dugan dijo a la policía de Milwaukee que dirigió a los agentes federales “por el pasillo hacia las oficinas administrativas. Lo que sucedió después es asunto de ellos”.

Los agentes arrestaron a Flores-Ruiz fuera del juzgado después de una breve persecución a pie.

“Vivimos en tiempos muy difíciles”, dijo Dugan a los agentes. “Todos lo sabemos. Muy difíciles”.

Los abogados defensores de Dugan emitieron un comunicado señalando que sus comentarios a la policía se produjeron antes de que ella estuviera al tanto de la investigación criminal.

“Sus comentarios reforzaron que no hizo nada malo en este asunto y trató el caso de delito menor como cualquier otro en su sala de audiencias”, señalaron sus abogados en el comunicado.

Dugan podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de 350.000 dólares si es declarada culpable por ambos cargos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.