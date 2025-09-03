Iga Swiatek niega que necesite descanso y desafía a un periodista del US Open
Iga Swiatek afirmó que no requiere descanso tras ser eliminada del US Open. En un intercambio con un periodista, le preguntó si él sí lo necesitaba, generando un momento de humor en la conferencia.
03/09/2025 | 23:02Redacción Cadena 3
NUEVA YORK (AP) — Iga Swiatek dijo que no requería un descanso, pero le preguntó a un reportero si él lo necesitaba.
Swiatek objetó la sugerencia del reportero, acerca de que la tenista polaca necesitaba un descanso mental el miércoles, lo que llevó a un intercambio de palabras cerca del final de su conferencia de prensa, después de ser eliminada por Amanda Anisimova en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.
Swiatek jugó mucho tenis este verano. Ganó el título de Wimbledon —donde venció a Anisimova por 6-0, 6-0 en la final— y también se coronó en Cincinnati inmediatamente antes del Abierto de Estados Unidos, donde jugó en el torneo de dobles mixtos que comenzó al día siguiente.
Pero cuando se le preguntó si estaba cansada, Swiatek dijo: “Bueno, no lo sé. No es como si mis partidos aquí fueran agotadores”.
El reportero luego aclaró que se refería a un descanso mental.
“Parece que tú necesitas un descanso mental”, dijo Swiatek.
Cuando el reportero bromeó diciendo que él sí lo necesitaba, Swiatek le reviró: “Bueno, entonces, ¿qué haces aquí?”
El periodista respondió que necesitaba llegar hasta el final del torneo, el domingo.
“Buena suerte”, dijo Swiatek.
Lectura rápida
¿Qué dijo Iga Swiatek sobre su necesidad de descanso?
Dijo que no requería un descanso y cuestionó a un periodista sobre si él lo necesitaba.
¿Quién eliminó a Swiatek del torneo?
Fue eliminada por Amanda Anisimova en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.
¿Qué títulos ganó Swiatek recientemente?
Ganó Wimbledon y el torneo de Cincinnati justo antes del Abierto de Estados Unidos.
¿Qué comentó Swiatek sobre estar cansada?
Dijo que no se sentía agotada por los partidos en el torneo.
¿Cuál fue la respuesta del periodista ante la broma de Swiatek?
Dijo que necesitaba estar presente hasta el final del torneo, el domingo.
[Fuente: AP]