Human Rights Watch: ataque aéreo israelí a prisión iraní fue un aparente crimen de guerra

BEIRUT (AP) — Human Rights Watch denunció el jueves que un ataque aéreo de Israel contra una conocida prisión en Irán fue “un aparente crimen de guerra”, al tiempo que acusó a Teherán de lesionar y hacer desaparecer a prisioneros después del incidente.

Israel atacó la cárcel de Evin, en Teherán, uno de los centros de detención más famosos de la República Islámica para activistas políticos y disidentes, el 23 de junio, durante su guerra de 12 días contra Irán.

Los ataques, perpetrados durante el horario de visitas, alcanzaron la entrada principal sur del complejo penitenciario, otro acceso al norte y otras zonas del recinto, y destruyeron edificios que albergaban instalaciones médicas así como pabellones del penal.

En un primer momento, las autoridades iraníes dijeron que al menos 71 personas perdieron la vida durante el operativo, incluyendo civiles, reclusos, familiares de visita y personal de la prisión. La prensa local elevó más tarde la cifra a 80. El motivo por el que Israel atacó el penal no estaba claro.

HRW apuntó que la acción fue “indiscriminada e ilegal” y que no había evidencia de una advertencia previa o de un objetivo militar antes de atacar un complejo que estima alberga a más de 1.500 prisioneros.

“Para empeorar las cosas, las fuerzas israelíes pusieron en grave riesgo a presos que ya eran víctimas de la brutal represión de las autoridades iraníes”, indicó Michael Page, subdirector del grupo de derechos para Oriente Medio.

HRW sostuvo que los reclusos fueron sometidos a “malos tratos y violencia” tanto al ser sacados del centro luego del ataque, como al ser devueltos.

Las llamadas a las autoridades iraníes no obtuvieron respuesta el jueves, feriado en el país. El ejército israelí tampoco respondió a una solicitud de comentarios sobre el reporte.

Después del ataque, las autoridades iraníes evacuaron y trasladaron a los reos a otros dos centros en la provincia de Teherán y el 8 de agosto explicaron que estaban regresando a Evin de forma gradual. La prensa estatal informó de que los primeros prisioneros fueron trasladados de forma pacífica y sin altercados.

Pero familiares y HRW apuntaron que algunos presos por causas políticas fueron golpeados con porras y “armas de descargas eléctricas” por resistirse a ser esposados y protestar contra los guardias de la prisión que separaban a los condenados a muerte.

El grupo dijo que algunos de los reclusos han desaparecido, incluido el médico sueco-iraní Ahmadreza Djalali, quien está en riesgo de ejecución. HRW afirmó que Irán se ha negado a ofrecer información sobre su paradero.

“Las autoridades iraníes no deberían usar los ataques de Israel a la prisión de Evin como otra oportunidad para someter a los prisioneros, incluidos aquellos que nunca deberían haber estado en prisión en primer lugar, a malos tratos”, apuntó Page.

La guerra de junio, que mató a unas 1.100 personas en Irán y a 28 en Israel, comenzó después de que aviones israelíes atacaran instalaciones nucleares y militares clave. La República Islámica respondió con andanadas de misiles sobre Israel.

La periodista de The Associated Press Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.