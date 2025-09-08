Howard Stern vuelve a SiriusXM tras broma sobre su salida del programa

NUEVA YORK (AP) — Howard Stern, el popular y altamente remunerado locutor de radio, regresó a las ondas de SiriusXM el lunes después de hacer creer a los oyentes que había dejado su programa de larga duración.

Stern, de 71 años, quien evolucionó de sus orígenes como locutor provocador a convertirse en un entrevistador respetado, reclutó a un aparentemente desconcertado Andy Cohen al inicio de “The Howard Stern Show” para fingir ser su sucesor. Cohen dijo: “Se suponía que esto iba a ser una transición más limpia. Estoy improvisando un poco”.

Stern luego salió al aire y agradeció a la personalidad de Bravo, quien tiene su propio programa y pódcast en SiriusXM, por aceptar participar en la broma. El truco fue la culminación de semanas de promociones que prometían una gran revelación, tras la especulación creciente de que el programa de Stern sería cancelado. Un video promocional decía: “Los tabloides han hablado: Howard Stern despedido, cancelado. ¿Es realmente adiós Booey?” La especulación aumentó después de que Stern pospusiera su regreso de un descanso de verano la semana pasada.

Aunque regresó el lunes, Stern no anunció que había llegado a un nuevo contrato con SiriusXM. Su acuerdo actual expira a finales de 2025.

Stern afirmó: “Aquí está la verdad: SiriusXM y mi equipo han estado hablando sobre cómo avanzamos en el futuro. Se han acercado a mí, se han sentado conmigo como lo hacen normalmente, y son fantásticos”.

La incorporación de Stern a lo que entonces era Sirius Satellite Radio Inc. en 2006 lo convirtió en una de las personalidades mejor pagadas en la radiodifusión y fue un gran cambio tanto para la compañía como para la incipiente industria de la radio satelital. Su importancia se destacó en la página de inicio de SiriusXM, que incluía pestañas como Para Ti, Música, Charlas y Pódcast, Deportes y Howard.

En los años posteriores a la llegada de Stern, SiriusXM se ha convertido en el hogar de pódcast destacados como “Call Her Daddy”, “SmartLess”, “Freakonomics Radio”, “Last Podcast on the Left”, “99% Invisible” y “Conan O’Brien Needs a Friend”, y presenta a personalidades como Trevor Noah, Kevin Hart y Stephen A. Smith.

Sin embargo, la base de suscriptores de SiriusXM disminuyó lentamente, la compañía ha reportado 33 millones de suscriptores pagos en el segundo trimestre de 2025, una pérdida neta de 68.000 desde el primer trimestre y 100.000 menos que en el mismo período de 2024. Lucha contra un mercado satelital saturado y la competencia de plataformas gratuitas con publicidad como Spotify.

Stern extendió su contrato con SiriusXM dos veces antes, en 2010 y nuevamente en 2020, con un acuerdo de cinco años por 500 millones de dólares, informó Forbes. Recientemente, ha tenido charlas noticiosas e íntimas con Lady Gaga y Bruce Springsteen.

Scott Greenstein, presidente y director de contenido de SiriusXM, dijo a The Hollywood Reporter en 2024: “Ha estado con nosotros y la compañía durante casi dos décadas, y está bastante feliz, pero también es capaz, como muchos grandes artistas, de detenerse cuando quiera. Nadie los reemplazará jamás. Nunca intentaríamos reemplazarlos”.

Stern, a quien le gusta de llamarse a sí mismo el Rey de Todos los Medios, alcanzó la fama nacional en la década de 1980 durante su período de 20 años en la estación de radio WXRK de Nueva York. En su apogeo, “The Howard Stern Show” abarcó 60 mercados y atrajo a más de 20 millones de oyentes. Stern fue llevado a la radio satelital por el lucrativo pago y la falta de censura, tras duras batallas por indecencia con la Comisión Federal de Comunicaciones y ejecutivos de radio nerviosos. Sus segmentos pasados al aire incluyeron desfiles de strippers por su estudio en Nueva York y persuadir a la banda entonces conocida como The Dixie Chicks para revelar detalles íntimos sobre sus vidas sexuales.

Su película de 1997 “Private Parts” se convirtió en un éxito de taquilla y ofreció una mirada cruda y humorística a su ascenso a la fama. También ha escrito varios libros superventas y fue juez en “America’s Got Talent” de 2012 a 2015.

