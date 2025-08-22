En vivo

Mundo

Hombres armados matan a cinco policías en el sureste de Irán

Hombres armados mataron a cinco policías en el sureste de Irán, en un ataque ocurrido cerca de la ciudad de Iranshahr, reportó la prensa estatal. Nadie se ha atribuido el ataque hasta el momento.

22/08/2025 | 09:19Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

TEHERÁN, Irán (AP) — Hombres armados mataron el viernes a cinco policías en Sistán y Baluchistán, una provincia del sureste de Irán, reportó la prensa estatal.

Los agentes patrullaban en dos coches de policía cuando fueron atacados en una carretera cerca de la ciudad de Iranshahr, a unos 1.300 kilómetros (800 millas) al sureste de la capital, Teherán, según la agencia noticiosa oficial IRNA.

La información no indicó cuántos policías resultaron heridos en el incidente.

Ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.

La región, que limita con Afganistán y Pakistán, ha sido escenario ocasional de enfrentamientos letales que implican a grupos insurgentes, narcotraficantes armados y fuerzas de seguridad iraníes. Es una de las provincias menos desarrolladas de la República Islámica.

En julio, atacantes lanzaron un ataque con armas de fuego y granadas contra un edificio judicial en la capital de la provincia, Zahedán, y mataron a seis personas, incluido un niño, además de causar 20 heridos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Sistán y Baluchistán? Hombres armados mataron a cinco policías en un ataque.

¿Quiénes fueron las víctimas? Cinco policías fueron las víctimas del ataque armado.

¿Cuándo ocurrió el ataque? El ataque ocurrió el viernes, 22 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el ataque? El ataque se llevó a cabo cerca de Iranshahr.

¿Por qué es significativa la región? La región ha sido escenario de enfrentamientos letales y es una de las provincias menos desarrolladas de Irán.

[Fuente: AP]

Mundo

Opinión

