Hakeem Jeffries retrasa proyecto fiscal de Trump con un discurso de ocho horas

WASHINGTON (AP) — Aunque no hubo obstrucción en la Cámara de Representantes de EE.UU., el líder demócrata Hakeem Jeffries realizó una en su propia manera. Jeffries aprovechó la sesión de la cámara baja el jueves, hablando por más de ocho horas en un extenso discurso que retrasó la aprobación del proyecto de ley de recortes fiscales y gastos impulsado por los republicanos, ofreciendo a su partido una plataforma para criticar lo que él calificó como una medida "inmoral".

En su rol de líder demócrata, Jeffries disfrutó del privilegio de hablar todo el tiempo que deseara durante el debate, ganándose el apodo del "minuto mágico" en el Capitolio. Comenzó su intervención a las 4:53 AM (hora del Este) y finalizó a la 1:37 PM, completando ocho horas y 44 minutos, un récord que superó al establecido por el ex representante Kevin McCarthy en 2021, quien había hablado durante ocho horas y 32 minutos sobre la iniciativa "Build Back Better", y a Nancy Pelosi, quien lo había hecho durante ocho horas y siete minutos en 2018.

"Siento la obligación, señor presidente, de estar en este recinto de la Cámara de Representantes y tomarme mi dulce tiempo", afirmó Jeffries al arrancar su discurso. Este retraso llevó la votación final sobre el proyecto fiscal de Trump, que se esperaba en la madrugada, hasta la tarde, mientras Jeffries aprovechaba el tiempo para apuntar a los recortes en atención médica y ayuda alimentaria, las exenciones fiscales para los ricos y los retrocesos en los programas de energía renovable, entre otros puntos que el partido denunció.

En su larga intervención, también giró hacia el hip-hop y su historia personal, mientras llamaba la atención sobre republicanos preocupados por el mismo proyecto, leyendo historias de personas en sus distritos y recibiendo aplausos de sus colegas demócratas que lo respaldaban. "Este presupuesto republicano imprudente es un documento inmoral, y por eso estoy aquí con mis colegas en el caucus demócrata de la cámara baja para oponernos a él con todo lo que tenemos”, expresó Jeffries con la mayoría del caucus apoyándolo a su alrededor.

Culminó su discurso con un tono espiritual, mientras un colega lo alentaba; “No trabajamos para el presidente Donald Trump”, les recordó a todos, aunque algunos republicanos permanecieron sentados, con actitud distante. Inspirando a su partido, invocó al fallecido activista de derechos civiles John Lewis: "Métete en problemas buenos, necesarios. Vamos a seguir adelante hasta lograr la victoria”.

A pesar de haber consumido alimentos y líquidos para mantenerse, Jeffries no abandonó su espacio ni su discurso. Los demócratas, sin poder detener el proyecto de ley notable que los republicanos estaban tratando de hacer pasar a traviesos procedimientos presupuestarios, siguieron usando sus recursos para intentar retrasar el proceso. A esto se suma que el senador Cory Booker estableció un récord en el Senado hablando más de 25 horas, a diferencia de Jeffries que no pudo interactuar con otros miembros...