FOTO: Gran Bretaña sorprende a Montenegro en Eurobasquet y Sengun guía a Turquía a triunfo ante Serbia

Myles Hesson anotó 25 puntos para conducir el miércoles a Gran Bretaña hacia su primera victoria en 12 años en el Eurobasquet, por 89-83 sobre Montenegro.

El resultado sorpresivo acabó con las esperanzas de los balcánicos de clasificarse a la fase de eliminación directa.

Gran Bretaña había perdido sus cuatro partidos anteriores en el Grupo B, pero mostró un destacado desempeño colectivo para romper su racha de derrotas y sorprender a Montenegro, que necesitaba una victoria para avanzar a los octavos de final.

Hesson también capturó siete rebotes y Akwasi Yeboah añadió 23 puntos por Gran Bretaña.

El pívot de los Bulls de Chicago, Nikola Vucevic, lideró a Montenegro con 31 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, pero no pudo compensar las 18 pérdidas de balón de su equipo.

Tanto Montenegro como Gran Bretaña quedaron eliminados, y el resultado favoreció a Suecia, que avanzó a la fase eliminatoria por primera vez a pesar de perder ante Lituania por 74-71.

Alemania venció a Finlandia 91-61 para terminar invicta en el Grupo B. Los finlandeses se clasificaron en tercer lugar, justo por debajo de Lituania de cara a los octavos de final.

La fase eliminatoria se llevará a cabo en Riga, Letonia, a partir del sábado.

Expulsión de Queta no impide avance de Portugal

Portugal logró una victoria crucial por 68-65 sobre Estonia para clasificarse desde el Grupo A, a pesar de la expulsión del pívot Neemias Queta de los Celtics de Boston en el tercer cuarto.

Estonia tenía una ventaja de 64-61 al entrar en el último minuto, pero Rafael Lisboa empató con 54 segundos restantes con un triple. Lisboa luego añadió cuatro tiros libres para terminar con 17 puntos y cinco asistencias.

Portugal se enfrentará a Alemania el sábado por un lugar en los cuartos de final.

Queta fue expulsado con 4:34 minutos restantes en el tercer cuarto, cuando Portugal ganaba por un punto después de recibir dos faltas técnicas. Anotó 15 unidades.

En el mismo grupo en Riga, Letonia aplastó a la República Checa por 109-75 para deleitar a la multitud local, incluido el presidente Edgars Rinkevics.

El dúo de hermanos Davis y Dairis Bertans lideró a Letonia con 20 puntos por cabeza. El pívot de los Hawks de Atlanta, Kristaps Porzingis, anotó 16 puntos y capturó siete rebotes.

Letonia terminó tercera en el grupo y jugará contra Lituania en los octavos de final.

Turquía vence a Serbia para avanzar como líder

Turquía hizo seis tiros libres en el último minuto para sellar una victoria por 95-90 sobre Serbia y avanzar como ganadora del Grupo A.

Las miradas estaban puestas en Alperen Sengun y Nikola Jokic mientras los dos equipos invictos se enfrentaban por el primer lugar. Sengun, el pívot de los Rockets de Houston, lideró a Turquía con 28 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

Turquía aseguró el encuentro con una serie de tiros libres. Sengun convirtió dos disparos desde la línea con 41 segundos restantes para poner a Turquía por delante 91-90.

Shane Larkin provocó una falta con 15 segundos en el reloj e hizo ambos tiros libres. Sengun volvió a la línea con diez segundos faltantes para extender la ventaja de Turquía a 95-90.

Jokic lideró a Serbia con 22 puntos, nueve rebotes y tres robos.

Ambos equipos jugarán el sábado: Turquía se enfrentará a Suecia; Serbia jugará contra Finlandia.