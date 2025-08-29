Gobierno de Panamá anuncia que gigante bananero Chiquita Brands retomará operaciones

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — El gobierno de Panamá anunció el viernes que el gigante bananero Chiquita Brands retomará las operaciones en el país luego de la firma de un memorando de entendimiento en Brasilia.

El acuerdo, suscrito por el presidente de la empresa Carlos López Flores y el presidente panameño José Raúl Mulino —quien se encontraba de gira por el país sudamericano—, permitió la reactivación de la actividad bananera en la zona occidental de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, con una inversión estimada en 30 millones de dólares.

El presidente de Chiquita subrayó que “este acuerdo marca una nueva etapa en la que vamos a reiniciar labores en el país bajo un modelo nuevo de operación, que es más sostenible, moderno y eficiente, generando empleos dignos y contribuyendo al desarrollo económico y social del país”.

En marzo de este año iniciaron protestas contra una nueva ley de pensiones por parte de los sindicatos de la construcción y la educación a las que luego se unieron los trabajadores bananeros, quienes declararon una huelga considerada ilegal por un juzgado.

Tras semanas de paralización, Chiquita reportó pérdidas superiores a 75 millones de dólares y en mayo despidió a cerca de 5.000 huelguistas por abandono de trabajo. En julio, la compañía despidió a los 1.190 empleados restantes y anunció el cese indefinido de operaciones.

Según el comunicado de la Presidencia de Panamá, el acuerdo firmado el viernes implica que en una primera fase se crearán cerca de 3.000 empleos y en una segunda etapa se sumarán unos 2.000 más. El plan contempló rehabilitar unas 5.000 hectáreas para producción y exportación con la meta de reiniciar operaciones a más tardar en febrero de 2026.

“Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleos”, expresó Mulino. “Lo que pasó, pasó, ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso particularmente de los bocatoreños”, añadió.

Por su parte, la empresa también emitió un comunicado en el que indicó que el acuerdo establece las condiciones necesarias para que Chiquita apoye a Panamá en la reorganización del sector bananero con la participación de terceros que operarán las nuevas asociaciones agrícolas bajo la supervisión y experiencia de la empresa.

El memorando también estableció la conformación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa encargada de dar seguimiento a los compromisos.

El banano es uno de los principales productos de exportación de Panamá y representa un 18% del total de las ventas al exterior.