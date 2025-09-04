Gobierno de EEUU investiga acusaciones de fraude hipotecario contra Lisa Cook de la Fed

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia inició una investigación en torno a las acusaciones de fraude hipotecario contra Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal que estuvo desafiando los esfuerzos del gobierno federal para destituirla del cargo en lo que aseguró que era una medida que tenía como objetivo socavar la independencia del banco central.

Los investigadores emitieron citaciones como parte de una pesquisa en torno a Cook, la cual se derivó de un recurso penal por parte del principal regulador de vivienda del país, de acuerdo con una persona al tanto del asunto que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada para discutir detalles de la investigación.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la investigación, la cual fue reportada en un principio por The Wall Street Journal.

“Previsiblemente, y reconociendo las fallas al desafiar su despido ilegal de la gobernadora Cook, el gobierno buscó inventar nuevas justificaciones para su extralimitación. Este Departamento de Justicia —quizás el más politizado en la historia de Estados Unidos— hará lo que exija el presidente Trump”, dijo Abbe David Lowell, abogado de Cook, en un comunicado.

La noticia de la investigación surge en medio de una disputa legal en torno al anuncio del presidente Trump el mes pasado sobre el despido de Cook, acción que ella aseguró que se lleva a cabo para que el mandatario pueda tomar el control de un banco central que suele estar protegido de la presión política y es el encargado de tomar decisiones sobre el aumento o la reducción de las tasas de interés.

Trump tomó la decisión de despedir a Cook el 25 de agosto, después de que una persona designada al cargo por el mandatario aseguró que ella cometió un fraude hipotecario relacionado con dos propiedades que compró en 2021, antes de unirse a la Fed.

Bill Pulte, quien interpuso el recurso penal en su capacidad como director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, aseguró que en 2021 Cook declaró dos residencias principales, una en Ann Arbor, Michigan, y otra en Atlanta, para obtener mejores condiciones hipotecarias. Las tasas hipotecarias suelen ser más altas en segundas viviendas o en residencias adquiridas con fines de alquiler.

La investigación del Departamento de Justicia gira en torno a esas dos propiedades, según la fuente. Durante la pesquisa, la fiscalía federal trabajó en coordinación con Ed Martin, director del Grupo de Trabajo de Armamentización del Departamento de Justicia, quien también lleva a cabo investigaciones de fraude hipotecario contra otros adversarios de Trump —incluidos el senador por California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James, ambos demócratas. Ambos han negado enérgicamente cualquier irregularidad.

Los abogados de Cook también insistieron en que ella no cometió ningún fraude.

“Las preguntas sobre cómo la gobernadora Cook describió sus propiedades de vez en cuando, que comenzamos a abordar en el caso pendiente y lo seguiremos haciendo, no son fraude, pero no se necesita nada para que este DOJ emprenda una nueva investigación politizada, y parece que lo han hecho de nuevo”, declaró Lowell.

Por separado, el Departamento de Justicia (DOJ) instó el jueves a un juez federal en Washington a que permita la destitución inmediata de Cook, argumentando que las afirmaciones de Cook de que el presidente intenta despedirla para asumir el control de la Fed son “infundadas”.

Los abogados de Cook han argumentado que el despido fue ilegal debido a que los presidentes únicamente pueden despedir a los gobernadores de la Fed “por causa”, lo que típicamente ha significado ineficiencia, negligencia o malversación mientras están en el cargo. También indicaron que su cliente tenía derecho a una audiencia y a la oportunidad de responder a los cargos antes de ser despedida, pero no se le proporcionó ninguna de las dos. Los abogados añadieron en su presentación judicial que Cook nunca cometió fraude hipotecario.

El DOJ afirma que el presidente tiene la discreción para despedir a Cook por causa y que sus decisiones no pueden ser revisadas por los tribunales.

El caso podría convertirse en un punto de inflexión para la Reserva Federal, la cual tiene casi 112 años de existencia y fue diseñada por el Congreso para mantenerse aislada de la influencia política. Los economistas prefieren bancos centrales independientes porque pueden tomar medidas impopulares con mayor facilidad que los funcionarios electos, como aumentar las tasas de interés para combatir la inflación.

Trump atacó en repetidas ocasiones al presidente de la Fed, Jerome Powell, y a los otros miembros encargados de fijar las tasas de interés de la Fed por no reducir con mayor velocidad la tasa de interés a corto plazo.

Muchos economistas temieron que si la Fed cae bajo el control de la Casa Blanca, mantendrá su tasa de interés referencia más baja de lo justificado por los fundamentos económicos para satisfacer las demandas de Trump de un endeudamiento más barato.

Lectura rápida

¿Qué se investiga? Se investiga a Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario relacionadas con dos propiedades.

¿Quién es Lisa Cook? Gobernadora de la Reserva Federal que desafía su despido por parte del presidente Trump.

¿Cuándo ocurrió el despido? El despido de Cook fue anunciado el 25 de agosto del 2025.

¿Dónde se lleva a cabo la investigación? La investigación está siendo dirigida por el Departamento de Justicia de EEUU en Washington.

¿Por qué es importante el caso? Este caso podría afectar la independencia de la Reserva Federal en medio de presiones políticas.