En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Ghana recibe a 14 deportados de África Occidental desde Estados Unidos

Ghana ha recibido un grupo de 14 deportados de África Occidental desde Estados Unidos. El presidente John Mahama confirmó la llegada de los migrantes, que fueron deportados por las autoridades estadounidenses.

11/09/2025 | 06:13Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

ACCRA, Ghana (AP) — Ghana ha recibido un grupo de 14 deportados de África Occidental desde Estados Unidos, afirmó el presidente del país, sumándose a Uganda, Ruanda y Sudán del Sur como países africanos que reciben migrantes deportados.

“Acordamos con (Washington) que los nacionales de África Occidental eran aceptables porque todos nuestros compatriotas de África Occidental no necesitan visa para venir a nuestro país”, dijo el presidente, John Mahama, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

Mahama confirmó que los deportados habían llegado al país y dijo que incluían a ciudadanos de Nigeria y Gambia que planeaban regresar a sus países.

Ghana es el primer país de África Occidental en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para recibir a nacionales extranjeros deportados.

En su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó medidas enérgicas contra los inmigrantes que, según él, son criminales y provienen de países cuyos ciudadanos han excedido su estancia en Estados Unidos.

Mahama no mencionó si los 14 deportados tenían antecedentes penales.

“África Occidental tiene un protocolo de libre circulación. Cualquier africano occidental es bienvenido en Ghana”, señaló el mandatario.

Trump recibió en julio a cinco presidentes de África Occidental —de Senegal, Mauritania, Guinea-Bisáu, Liberia y Gabón— en la Casa Blanca para abordar si los países estarían dispuestos a aceptar deportados de Estados Unidos.

Nigeria, cuyos nacionales constituyen la mayor parte de los migrantes deportados a Ghana, dijo en ese momento que los países africanos estaban bajo “presión significativa” para recibir migrantes y que no estaría de acuerdo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Ghana recibió a 14 ciudadanos de África Occidental deportados desde Estados Unidos.

¿Quién lo confirmó? El presidente de Ghana, John Mahama, confirmó la llegada de los deportados.

¿Cuándo ocurrió? La recepción de los deportados se anunció el miércoles pasado.

¿Dónde llegaron? Los deportados llegaron al país en Ghana.

¿Cuál es el contexto? Ghana es el primer país de África Occidental en aceptar inmigrantes deportados por Estados Unidos.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho