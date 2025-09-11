Ghana recibe a 14 deportados de África Occidental desde Estados Unidos

ACCRA, Ghana (AP) — Ghana ha recibido un grupo de 14 deportados de África Occidental desde Estados Unidos, afirmó el presidente del país, sumándose a Uganda, Ruanda y Sudán del Sur como países africanos que reciben migrantes deportados.

“Acordamos con (Washington) que los nacionales de África Occidental eran aceptables porque todos nuestros compatriotas de África Occidental no necesitan visa para venir a nuestro país”, dijo el presidente, John Mahama, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

Mahama confirmó que los deportados habían llegado al país y dijo que incluían a ciudadanos de Nigeria y Gambia que planeaban regresar a sus países.

Ghana es el primer país de África Occidental en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para recibir a nacionales extranjeros deportados.

En su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó medidas enérgicas contra los inmigrantes que, según él, son criminales y provienen de países cuyos ciudadanos han excedido su estancia en Estados Unidos.

Mahama no mencionó si los 14 deportados tenían antecedentes penales.

“África Occidental tiene un protocolo de libre circulación. Cualquier africano occidental es bienvenido en Ghana”, señaló el mandatario.

Trump recibió en julio a cinco presidentes de África Occidental —de Senegal, Mauritania, Guinea-Bisáu, Liberia y Gabón— en la Casa Blanca para abordar si los países estarían dispuestos a aceptar deportados de Estados Unidos.

Nigeria, cuyos nacionales constituyen la mayor parte de los migrantes deportados a Ghana, dijo en ese momento que los países africanos estaban bajo “presión significativa” para recibir migrantes y que no estaría de acuerdo.