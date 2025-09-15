Gerardo Seoane, cesado como técnico del Borussia Moenchengladbach tras tres partidos en Bundesliga

MOENCHENGLADBACH, Alemania (AP) — Un comienzo sin victorias y sin goles en la temporada de la Bundesliga le costó el lunes el puesto a Gerardo Seoane como técnico del Borussia Moenchengladbach, apenas transcurridos tres partidos en la campaña del fútbol alemán.

El técnico suizo no pudo revertir una racha de malos resultados que se remontan a la temporada pasada. Su último partido al mando fue una derrota el domingo por 4-0 ante Werder Bremen, que dejó al Gladbach con un punto en sus tres primeros partidos y sin goles anotados.

El director deportivo Roland Virkus dijo que el club “perdió la fe en que un cambio con Gerardo pueda tener éxito”. El Gladbach está sumido en una racha de 10 partidos sin ganar de la Bundesliga, remóntandose a abril. La única victoria de Seoane con el Gladbach en cualquier competición en ese tiempo fue contra un club de quinta división en la Copa de Alemania en agosto.

Seoane, quien había estado en el Gladbach desde junio de 2023, es el segundo entrenador de la Bundesliga en ser despedido en menos de un mes de la temporada. Erik ten Hag duró apenas dos partidos de liga en el Bayer Leverkusen en medio de un mal rendimiento y desacuerdos con la dirección del club.

No es la primera vez que Seoane pierde su trabajo al inicio de la temporada. Su Leverkusen estaba en el penúltimo lugar en la liga a principios de octubre de 2022 cuando fue despedido y reemplazado por Xabi Alonso, quien ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Leverkusen la temporada siguiente.

Su salida es parte de un declive a largo plazo del Gladbach, que alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones en la temporada 2020-21 pero no se ha clasificado para ninguna competición europea desde entonces. El equipo fue décimo en la Bundesliga bajo Seoane la temporada pasada.

El Gladbach dijo que Eugen Polanski, técnico del equipo Sub23, estará a cargo “hasta nuevo aviso”. Visitarán al Leverkusen el domingo.