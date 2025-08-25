En vivo

Mundo

Gaza: un ataque al complejo médico Nasser mató a veinte personas, cuatro de ellas periodistas

La zona impactada era frecuentemente utilizada por la prensa local e internacional para transmisiones en directo.

25/08/2025 | 11:28Redacción Cadena 3

FOTO: Gaza: un ataque al complejo médico Nasser mató a veinte personas, cuatro de ellas periodistas

Al menos 20 personas, entre ellas cuatro periodistas que cubrían las incidencias bélicas para distintos medios, murieron hoy en un ataque del Ejército israelí contra el complejo médico Nasser, situado en el sur de la Franja de Gaza, informaron las autoridades sanitarias locales.

El ataque se produjo en dos momentos consecutivos: el primer misil impactó en el cuarto piso del edificio y, minutos después, un segundo golpe alcanzó la zona cuando rescatistas y periodistas auxiliaban a las víctimas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la ofensiva y anunciaron una investigación preliminar, según difundieron la agencia de noticias Xinhua y el sitio Newsweek Argentina.

Entre los fallecidos figuran Mariam Dagga (fotoperiodista independiente que colaboraba con la agencia de noticias Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo “contratistas” de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena NBC).

Varios medios internacionales ratificaron la muerte de sus colaboradores, mientras que Hatem Khaled, fotógrafo de Reuters, resultó herido.

La zona impactada era frecuentemente utilizada por periodistas locales e internacionales para transmisiones en directo debido a su buena conectividad y visibilidad.

Lectura rápida

¿Cuántas personas murieron en el ataque? Al menos 20 personas murieron, entre ellas cuatro periodistas.

¿Dónde ocurrió el ataque? El ataque ocurrió en el complejo médico Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza.

¿Quiénes fueron los periodistas afectados? Mariam Dagga, Hussam al-Masri, Mohamed Salameh y Moaz Abu Taha fueron los periodistas que perdieron la vida.

¿Qué informaron las autoridades israelíes? Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la ofensiva y anunciaron una investigación preliminar.

¿Qué característica tenía la zona impactada? Era frecuentemente utilizada por periodistas para transmisiones en directo debido a su buena conectividad y visibilidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

