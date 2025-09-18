Frustraron atentado con coche bomba en San Petersburgo: tres detenidos

FOTO: El servicio de seguridad ruso frustró un intento de atentado en San Petersburgo

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) frustró un intento de atentado con coche bomba contra el director de una empresa de la industria de defensa en San Petersburgo y detuvo a tres sospechosos vinculados a la inteligencia ucraniana, informó este jueves la agencia noticiosa TASS.

Los detenidos -dos mujeres y un hombre, todos ciudadanos rusos nacidos en 1993, 1994 y 2006, respectivamente- presuntamente formaban parte de una red de agentes dirigidos por los servicios especiales de Ucrania.

Según el Centro de Relaciones Públicas del FSB, planeaban detonar un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) en el vehículo del funcionario.

El FSB informó que, bajo instrucciones de un operador vinculado a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dos de los sospechosos realizaron labores de vigilancia y rastreo en la residencia de la víctima. El IED fue entregado a un tercer implicado a través de un escondite en un cementerio de San Petersburgo.

De acuerdo con la investigación, el supuesto perpetrador se disfrazó con ropa femenina para parecer ser una pensionista de edad avanzada y se acercó al lugar objetivo con el explosivo, pero fue detenido en el acto cuando intentaba colocar el artefacto, precisó el FSB.

Durante los interrogatorios, los sospechosos confesaron estar preparando el ataque y admitieron haber cooperado con la parte adversaria mediante la aplicación Telegram.

Las autoridades abrieron causas penales por preparación de un acto terrorista, tráfico ilegal de explosivos, participación en una comunidad terrorista, pertenencia a una organización terrorista y alta traición.

Los detenidos permanecen bajo custodia y podrían enfrentarse a una cadena perpetua si son encontrados culpables, señalan los investigadores.