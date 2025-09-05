Francia arranca con triunfo 2-0 sobre Ucrania, Mbappé goleador en la clasificación

FOTO: Mbappé anota en la victoria de Francia 2-0 sobre Ucrania en la clasificación para la Copa del Mundo

GINEBRA (AP) — Kylian Mbappé regresó a la acción en la Copa del Mundo el viernes, anotó nuevamente y esta vez Francia ganó.

Francia venció 2-0 a Ucrania para abrir su grupo de clasificación para la Copa del Mundo 2026. Fue el primer partido de Les Bleus y de Mbappé en la competición desde su triplete en esa épica derrota ante Lionel Messi y Argentina en la final de 2022 cuando eran los campeones defensores.

Mbappé utilizó velocidad y habilidad para eludir al defensor ucraniano Illia Zabarnyi a los 82 minutos y así amplió la ventaja que obtuvo después de diez minutos por Michael Olise.

La estrella francesa nunca ha jugado en una Copa del Mundo para la cual Italia se haya clasificado, pero la selección cuatro veces campeona goleó 5-0 en casa a Estonia, buscando poner fin a su ausencia del escenario más grande desde 2014.

Italia evitó perder más terreno frente al líder del grupo, Noruega, que no jugó el viernes, aunque le tomó hasta un vigésimo intento de gol y 58 minutos para abrir el marcador con un cabezazo de Moise Kean. En el mismo grupo, Israel ganó 4-0 en Moldavia.

Suiza y Grecia comenzaron rápidamente sus campañas de clasificación, alcanzando ventajas de cuatro goles al descanso.

Suiza derrotó 4-0 a Kosovo y Grecia venció 5-1 a Bielorrusia después de que a Kostas Karetsas, de 17 años, le tomara menos de tres minutos en anotar en su debut en la clasificación para la Copa del Mundo.

Suecia fue igualada dos veces en un empate 2-2 en Eslovenia, que niveló por segunda vez a los 90 minutos. Suecia dejó en el banquillo a Aleksander Isak, que recién fichó con el Liverpool, tras su inicio retrasado de la temporada.

Croacia, finalista y semifinalista en las dos últimas Copas del Mundo, ganó 1-0 de visita a las Islas Feroe para su tercera victoria consecutiva. La República Checa, líder del grupo, ganó 2-0 en Montenegro.

En el grupo de Francia, Islandia ganó 5-0 en casa a Azerbaiyán.

Dinamarca fue retenida 0-0 en casa por Escocia en el grupo que ahora lidera Grecia.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes