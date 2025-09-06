Father Mother Sister Brother triunfa en el Festival de Cine de Venecia 2025

FOTO: Father Mother Sister Brother gana el premio principal en el Festival de Cine de Venecia

VENECIA, Italia (AP) — "Father Mother Sister Brother", el tríptico de relaciones de Jim Jarmusch, silenciosamente humorístico, ganó el premio principal en el Festival de Cine de Venecia el sábado. La película sobre relaciones entre hijos adultos y con sus padres es protagonizada por Adam Driver, Vicky Krieps y Cate Blanchett.

Fue una victoria sorpresiva sobre algunos de los éxitos más grandes del festival, incluyendo "The Voice of Hind Rajab", que ganó el premio al segundo lugar, y "No Other Choice" de Park Chan-wook, que se fue con las manos vacías.

Jarmusch expresó: "Todos los que estamos aquí haciendo películas no estamos motivados por la competencia. Pero realmente aprecio este honor inesperado".

Agradeció al festival por "apreciar nuestra película silenciosa". Dijo que se identificaba con el cineasta japonés Akira Kurosawa, quien una vez dijo, al aceptar un honor de la Academia a una edad avanzada, que estaba preocupado porque aún no sabía lo que estaba haciendo.

“Estoy aprendiendo cada vez”, manifestó Jarmusch.

El devastador docudrama de Gaza de Kaouther Ben Hania, "The Voice of Hind Rajab", ganó el León de Plata, el premio al segundo lugar. La película trata sobre el intento de rescatar a una niña de 6 años de un auto baleado en Ciudad de Gaza en enero de 2024 y utiliza el audio real de su llamada a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

La película se estrenó más tarde en el festival, pero su impacto no se atenuó. Recibió una ovación de pie de 22 minutos después de su estreno. Ben Hania dedicó su premio a la Media Luna Roja y “a todos aquellos que han arriesgado todo para salvar vidas en Gaza. Ellos son los verdaderos héroes”.

En sus comentarios, la cineasta también pidió el fin de “esta situación insoportable” en Gaza.

“Ya basta”, dijo. Agregó: “La voz de Hind es la voz de Gaza misma. Su voz seguirá resonando hasta que la rendición de cuentas sea real, hasta que se haga justicia”.

Actuación, dirección y otros ganadores de Venecia

El jurado liderado por Alexander Payne nombró a la actriz china Xin Zhilei como mejor actriz por su papel en "The Sun Rises on Us All" de Cai Shangjun, una historia sobre un triángulo amoroso ambientado en el mundo de los talleres de explotación en Guangzhou. El astro italiano Toni Servillo ganó como mejor actor por interpretar a un presidente al final de su mandato en "La Grazia" de Paolo Sorrentino.

Benny Safdie se llevó el premio al mejor director por su biopic de MMA de Mark Kerr "The Smashing Machine", que ha desatado rumores de un posible Oscar para su protagonista, Dwayne Johnson.

“Nunca pensé que estaría aquí”, dijo Safdie. “Estar aquí entre los gigantes del pasado y los gigantes de este año, simplemente me deja sin palabras”.

También agradeció a su sujeto, Kerr, y a sus estrellas Emily Blunt y Dwayne Johnson.

“Realmente actuaron sin red, y saltamos juntos de un acantilado”, expresó Safdie sobre Johnson.

Valérie Donzelli y Gilles Marchand fueron reconocidos con el premio a mejor guion por su drama sobre la economía informal "At Work", una película francesa sobre un fotógrafo exitoso que lo deja todo para centrarse en la escritura, y termina en la pobreza.

El premio especial del jurado fue para el cineasta italiano Gianfranco Rosi por su lírico documental de Nápoles "Below the Clouds".

También destacaron a la actriz suiza Luna Wedler con el Premio Marcello Mastroianni, que se otorga a un joven actor, por su papel en la película "Silent Friend", una poética historia en tres partes sobre un árbol de ginkgo en una ciudad universitaria medieval en Alemania.

El cineasta de "Nebraska", Payne, presidió el jurado de la competencia principal, que incluyó a la actriz brasileña Fernanda Torres, el director iraní Mohammad Rasoulof, el director francés Stéphane Brizé, la directora italiana Maura Delpero, el actor chino Zhao Tao y el director rumano Cristian Mungiu. El grupo internacional seleccionó un lote particularmente diverso de ganadores.

Ganadores destacan guerras en Gaza y Ucrania

Los ganadores de la sección de horizontes, una sección de descubrimiento liderada por la cineasta francesa Julia Ducournau, fueron anunciados primero. “En el camino”, sobre el mundo del transporte de larga distancia en México, del cineasta David Pablos, ganó como mejor película. Anuparna Roy se mostró emocionada al aceptar el premio a la mejor directora por su primer largometraje, "Songs of Forgotton Trees", sobre dos mujeres migrantes en Mumbai.

Roy, quien es india, dedicó parte de sus comentarios al conflicto en Gaza.

“Cada niño merece paz, libertad, liberación, y Palestina no es una excepción”, dijo Roy. “Apoyo a Palestina. Podría molestar a mi país, pero ya no me importa”.

La cineasta ganadora del premio del público de Armani Beauty, Maryam Touzani (“Calle Málaga”), también utilizó sus comentarios para destacar Gaza.

“Cuántas madres han quedado sin hijos”, dijo. “¿Cuántas más hasta que este horror llegue a su fin? Nos negamos a perder nuestra humanidad”.

La cineasta de “Aftersun”, Charlotte Wells, entregó el premio a la mejor película debut a Nastia Korkia por "Short Summer", quien habló sobre la guerra en Ucrania. Su película es un relato vagamente autobiográfico de un niño que vive con sus abuelos durante la guerra de Chechenia.

“Espero mucho que mantengamos los ojos bien abiertos y que encontremos la fuerza para detener la guerra”, dijo Korkia.

En memoria de Armani

La ceremonia también incluyó un homenaje al fallecido Giorgio Armani, quien murió el jueves, con una ovación de pie del público. Armani Beauty es un patrocinador de larga data del festival.

“Gracias, Giorgio Armani, por enseñarnos que la creatividad vive en los espacios donde se encuentran las disciplinas: moda, cine, arte, nuevos materiales, arquitectura, tal como sucede todos los días aquí en la Bienal de Venecia”, dijo el arquitecto italiano Carlo Ratti.

Impacto en los Oscar

La alineación de la competencia principal de este año incluyó muchos posibles pesos pesados de los Oscar, aunque la mayoría de las ofertas más llamativas de Hollywood no lograron destacar en los premios. Kathryn Bigelow lanzó una advertencia sobre las armas nucleares y el aparato de toma de decisiones con su urgente y angustiosamente realista thriller “A House of Dynamite”.

Guillermo del Toro presentó su “Frankenstein”, una interpretación gótica suntuosa del clásico de Mary Shelley, con Oscar Isaac interpretando a Victor Frankenstein como un romántico loco y Jacob Elodri, ingenuo y crudo, como el monstruo. Emma Stone y Jesse Plemons fueron extraños y feroces como secuestrada y secuestrador en la provocativa “Bugonia” de Yorgos Lanthimos. Aunque no prevalecieron en los premios del festival, las películas aún podrían estar en la conversación más amplia de premios.

Desde 2014, el Festival de Cine de Venecia ha acogido a cuatro ganadores del premio a mejor película, incluyendo "The Shape of Water" (“La forma del agua”), "Birdman" (“Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)”), "Spotlight" (“En primera plana”) y "Nomadland". El año pasado, tuvieron varias películas que eventualmente ganaron el Oscar en la alineación, incluyendo "The Brutalist" (“El brutalista”) de Brady Corbet, que ganó tres incluyendo mejor actor para Adrien Brody, el ganador de mejor película internacional de Walter Salles “Ainda Estou Aqui” (“Aún estoy aqui”), y el corto animado “In the Shadow of the Cypress”.

La ganadora anterior del León de Oro, el debut en inglés de Pedro Almodóvar “The Room Next Door” (“La habitación de al lado”), un éxito en Venecia con una ovación de pie de 18 minutos, no recibió nominaciones al Oscar.

