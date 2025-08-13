Escaladora china muere tras alcanzar la cima del K2, la segunda montaña más alta del mundo

GILGIT, Pakistán (AP) — Una montañista china murió al ser golpeada por rocas que caían mientras descendía del segundo pico más alto del mundo en el norte de Pakistán, informaron las autoridades el miércoles.

Guan Jing falleció el martes mientras descendía del K2, un día después de haber alcanzado la cumbre con un grupo de escaladores, indicó Faizullah Faraq, portavoz del gobierno regional de Gilgit-Baltistán. Añadió que se estaban realizando esfuerzos para recuperar su cuerpo.

El Club Alpino de Pakistán confirmó el fallecimiento y señaló que la montañista había alcanzado con éxito la cumbre el lunes.

El K2, que se eleva a 8.611 metros (28.251 pies) sobre el nivel del mar en la cordillera del Karakórum, es considerado una de las montañas más peligrosas para escalar debido a sus empinadas pendientes, clima impredecible y frecuentes desprendimientos de rocas.

Pakistán alberga varios de los picos montañosos más altos, y aventureros de todo el mundo acuden para intentar escalarlos.

La última muerte ocurre dos semanas después de que la montañista alemana y medallista de oro olímpica Laura Dahlmeier muriera mientras intentaba escalar otro pico en la región.