Encuentran un hombre muerto en el festival Burning Man en Nevada

RENO, Nevada, EE.UU. (AP) — La muerte de un hombre encontrado en un charco de sangre en el festival anual de arte y música Burning Man en el desierto del noroeste de Nevada está siendo investigada como un homicidio, según las autoridades.

Las autoridades fueron alertadas sobre el suceso el sábado en el evento en el Desierto de Black Rock, unos 175 kilómetros (unas 110 millas) al norte de Reno.

Agentes y guardabosques de la Oficina de Administración de Tierras acudieron al lugar y “encontraron a un solo hombre adulto blanco tendido en el suelo, obviamente fallecido”, dijo la policía del condado Pershing en un comunicado el domingo.

La investigación ha incluido entrevistar a varios participantes y acordonar un perímetro en el área donde se encontró el cuerpo en el campamento improvisado llamado Black Rock City. La identidad del hombre fallecido no se conocía de inmediato, dijo la policía. No se divulgó más información.

El cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense.

La policía dijo que parece ser un crimen aislado, pero instó a todos en el festival a estar atentos a su entorno y conocidos. El festival termina el lunes.

Los funcionarios de Burning Man dijeron en un comunicado que están cooperando con las fuerzas del orden y pidieron a los participantes en Black Rock City que no interfieran con su investigación.

“La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son primordiales”, decía el comunicado. Señaló que los servicios de apoyo, incluido un equipo de apoyo en crisis, están disponibles y los participantes tienen acceso a Wi-Fi gratuito si necesitan comunicarse con sus seres queridos.

La reunión anual en el desierto de Black Rock atrae a decenas de miles de artistas, músicos y activistas cada año para una mezcla de campamento en la naturaleza y actuaciones vanguardistas, destacadas por la quema de una gran efigie de madera de un hombre.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.