En el Día Mundial del Elefante: 5 datos sobre los mayores mamíferos terrestres

Día Mundial del Elefante. Aquí hay cinco cosas que se deben saber sobre los animales terrestres más grandes de nuestro planeta.

Distinguirlos por sus orejas

Existieron tres especies de elefantes: africano de sabana o de matorral, africano de bosque y asiático. El elefante africano de sabana y el elefante asiático fueron catalogados como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El elefante de bosque estuvo en peligro crítico de extinción.

La forma más fácil de diferenciar las especies fue por las orejas. Los elefantes africanos tuvieron orejas más grandes que, convenientemente, tuvieron la forma del continente africano. Los elefantes africanos también tuvieron dos extensiones prensiles en forma de dedos en las puntas de sus trompas para agarrar cosas, mientras que los elefantes asiáticos tuvieron una.

El más grande de los grandes

El elefante africano de sabana fue el más grande de las tres especies y el animal terrestre más grande del mundo. Los machos adultos pesaron de 5.000 a 6.000 kilogramos (11.000 a 13.000 libras) o unas 6 toneladas. Los elefantes de sabana ya pesaron alrededor de 120 kilogramos (265 libras) cuando nacieron, mucho más que el jugador promedio de la NFL.

Trompas con miles de músculos

Existieron alrededor de 150.000 músculos en la trompa de un elefante, lo que la convirtió en una pieza de equipo increíble, según Sean Hensman, un especialista en paquidermos en el santuario Adventures with Elephants en Sudáfrica. Debido a que sus trompas no tuvieron huesos, los elefantes pudieron enrollarlas o torcerlas en todo tipo de direcciones, e incluso acortarlas o alargarlas. Las usaron para succionar agua y soplar, recoger comida o prácticamente cualquier otra cosa que necesitaron hacer.

Demasiado pesados para saltar

Los elefantes no pudieron saltar. Esto se debió al enorme peso que llevaron. Necesitaron al menos tres patas en el suelo en todo momento para poder moverse. Sin embargo, pudieron pararse sobre sus patas traseras si necesitaron alcanzar alimentos como frutas u hojas en lo alto de un árbol.

¿Un elefante nunca olvida?

Una de las suposiciones más populares fue que los elefantes tuvieron una memoria increíble. Eso fue cierto, dijo Hensman. Tuvieron un enorme lóbulo temporal, la parte del cerebro que controló la memoria. Los elefantes necesitaron una buena memoria de las ubicaciones de numerosas fuentes de alimento y agua para sobrevivir en algunos de los climas más duros.