Mundo

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata al ex presidente Álvaro Uribe

Revocó la prisión domiciliaria que se la había impuesto, como a Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, el pasado 1° de agosto.

20/08/2025 | 08:59Redacción Cadena 3

FOTO: Álvaro Uribe en primer plano.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la prisión domiciliaria impuesta el pasado 1° de agosto al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), condenado a 12 años de prisión por delitos de soborno y fraude procesal, ordenando su libertad inmediata hasta que se defina la segunda instancia del fallo condenatorio.

La suspensión de la detención domiciliaria del líder del partido Centro Democrático (derecha) que busca amparar el derecho a la libertad del exmandatario, deberá mantenerse por orden del Tribunal hasta que se resuelva la apelación que hizo la defensa de Uribe Vélez al fallo de la jueza Sandra Heredia.

Álvaro Uribe Vélez fue condenado por la jueza Sandra Heredia a 12 años de prisión domiciliaria en su residencia en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia (noroeste), tras ser hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La jueza también inhabilitó a Uribe para ocupar cargos públicos durante 100 meses y 20 días e impuso una multa al ex presidente de 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (alrededor de 824 mil dólares).

El caso de Uribe que se extendió por 13 años, llegó por sorteo a manos de Heredia, quien en los últimos días denunció amenazas en contra de su vida y la de su familia, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el Tribunal Superior de Bogotá? Revocó la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe, ordenando su libertad inmediata.

¿Cuál es la condena de Álvaro Uribe? Fue condenado a 12 años de prisión por soborno y fraude procesal.

¿Qué sucedió el 1° de agosto? Se le impuso prisión domiciliaria al ex presidente Uribe por la jueza Sandra Heredia.

¿Qué partido representa Uribe? Es el líder del partido Centro Democrático, de derecha en Colombia.

¿Qué denunció la jueza Heredia? Denunció amenazas en contra de su vida y la de su familia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

