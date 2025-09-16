El Talibán prohíbe conexión fija a internet en una provincia afgana para prevenir la inmoralidad
El Talibán prohibió la conexión fija a internet en la provincia afgana de Balkh para prevenir la inmoralidad. Gubernamentales y privados se ven afectados, aunque las redes móviles siguen operativas.
JALALABAD, Afganistán (AP) — El líder talibán prohibió la conexión a internet de fibra óptica en una provincia afgana para “prevenir la inmoralidad”, afirmó el martes un portavoz del gobierno.
Es la primera vez que se impuso una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y dejó a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares en la provincia norteña de Balkh sin internet wifi. Sin embargo, la conexión a internet para celulares siguió funcionando.
Haji Attaullah Zaid, portavoz del gobierno provincial, dijo que ya no hubo acceso a internet por cable en Balkh por orden de una “prohibición total” del líder Hibatullah Akhundzada.
“Esta medida se tomó para prevenir la inmoralidad, y se construirá una alternativa dentro del país para las necesidades”, manifestó Zaid a The Associated Press. No proporcionó más información, como por qué se eligió Balkh para la prohibición o si el cierre se extendería a otras provincias.
Las autoridades afganas a veces suspendieron la red de telefonía móvil por razones de seguridad, generalmente durante festivales religiosos, para prevenir detonaciones de dispositivos explosivos.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó el Talibán? El Talibán prohibió la conexión a internet de fibra óptica en la provincia de Balkh.
¿Por qué se tomó esta medida? La prohibición se implementó para “prevenir la inmoralidad”.
¿Qué provincias se ven afectadas? La prohibición afecta a la provincia de Balkh, sin acceso a internet fijo.
¿Quién anunció la prohibición? La prohibición fue anunciada por Haji Attaullah Zaid, portavoz del gobierno provincial.
¿Cuándo se conoció esta decisión? La medida fue comunicada el martes, siendo la primera de su tipo desde 2021.
[Fuente: AP]