En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El Talibán prohíbe conexión fija a internet en una provincia afgana para prevenir la inmoralidad

El Talibán prohibió la conexión fija a internet en la provincia afgana de Balkh para prevenir la inmoralidad. Gubernamentales y privados se ven afectados, aunque las redes móviles siguen operativas.

16/09/2025 | 08:55Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

JALALABAD, Afganistán (AP) — El líder talibán prohibió la conexión a internet de fibra óptica en una provincia afgana para “prevenir la inmoralidad”, afirmó el martes un portavoz del gobierno.

Es la primera vez que se impuso una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y dejó a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares en la provincia norteña de Balkh sin internet wifi. Sin embargo, la conexión a internet para celulares siguió funcionando.

Haji Attaullah Zaid, portavoz del gobierno provincial, dijo que ya no hubo acceso a internet por cable en Balkh por orden de una “prohibición total” del líder Hibatullah Akhundzada.

“Esta medida se tomó para prevenir la inmoralidad, y se construirá una alternativa dentro del país para las necesidades”, manifestó Zaid a The Associated Press. No proporcionó más información, como por qué se eligió Balkh para la prohibición o si el cierre se extendería a otras provincias.

Las autoridades afganas a veces suspendieron la red de telefonía móvil por razones de seguridad, generalmente durante festivales religiosos, para prevenir detonaciones de dispositivos explosivos.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó el Talibán? El Talibán prohibió la conexión a internet de fibra óptica en la provincia de Balkh.

¿Por qué se tomó esta medida? La prohibición se implementó para “prevenir la inmoralidad”.

¿Qué provincias se ven afectadas? La prohibición afecta a la provincia de Balkh, sin acceso a internet fijo.

¿Quién anunció la prohibición? La prohibición fue anunciada por Haji Attaullah Zaid, portavoz del gobierno provincial.

¿Cuándo se conoció esta decisión? La medida fue comunicada el martes, siendo la primera de su tipo desde 2021.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho