El potencial solar de África augura un futuro prometedor para energías renovables

UPINGTON, Sudáfrica (AP) — En lo profundo de la provincia del Cabo Norte de Sudáfrica, al sur del desierto del Kalahari, una luz resplandeciente se elevó sobre docenas de paneles de espejos solares.

Los espejos se inclinaron en diversos grados a lo largo del día, siguiendo los rayos del sol y proyectándolos sobre una torre. La torre albergó un receptor que absorbió el calor intenso, hirvió agua y produjo vapor a alta presión. Esto se convirtió en 50 megavatios de electricidad, suficiente para abastecer a más de 40.000 hogares durante 24 horas.

El proyecto KHI Solar One fue uno de los muchos que buscaron añadir energía renovable a la red eléctrica de Sudáfrica, que dependió en gran medida de las centrales eléctricas de carbón.

Sin embargo, mientras cientos de delegados se prepararon para reunirse en la capital etíope de Adis Abeba para la Cumbre del Clima de África esta semana, estuvo claro que se necesitaban muchos más proyectos de este tipo para llevar electricidad a millones de personas en el continente que la necesitaron y combatir los impactos del cambio climático.

Necesidades energéticas de África

Según la Agencia Internacional de Energía, alrededor de 600 millones de personas en un continente de aproximadamente 1.500 millones vivieron sin electricidad, dejando a los niños sin luces para estudiar por la noche y a los hogares sin energía para los electrodomésticos.

El Banco Mundial estimó que Africa Central y Occidental tuvieron algunas de las tasas de electrificación más bajas del mundo. En Africa Occidental, donde 220 millones de personas no tenían electricidad, la tasa de electrificación fue tan baja como el 8%.

La falta de electricidad también limitó el acceso del continente a una atención médica de calidad, educación y crecimiento económico que proporcionó un suministro de energía suficiente e ininterrumpido.

La adopción de energía renovable en el continente fue lenta en comparación con economías más desarrolladas como China, países europeos y Estados Unidos, que representaron el 80% de la capacidad de energía renovable instalada en todo el mundo.

Solo el 1,5% de la capacidad de energía renovable instalada se encontró en Africa.

Potencial de energía renovable en África

Según un informe de las Naciones Unidas publicado en julio, Africa tiene el 60% de los mejores recursos solares del mundo, con los desiertos del continente y su clima cálido creando un potencial masivo para proyectos solares.

A pesar de esto, Africa recibió solo el 2% de las inversiones globales en energía limpia en 2024.

En una cumbre climática en enero de este año, los líderes africanos se comprometieron a llevar la capacidad de energía renovable en Africa a 300 gigavatios para 2030. Esa cantidad de energía equivalió a la producción de aproximadamente 114 grandes centrales eléctricas, suficiente para abastecer a una gran ciudad o un pequeño país. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energías Renovables proyectó que el 90% de la energía de Africa podría generarse a partir de renovables, incluida la solar, para 2050.

Esto incluyó otras fuentes de energía renovable además de la solar, con países como Sudáfrica optando por una mezcla energética que incluyó energía hidroeléctrica y eólica.

Aumento de las exportaciones solares de China a África

Algunos análisis recientes de datos de exportación de China mostraron que las exportaciones de paneles solares a Africa aumentaron significativamente en los últimos 12 meses.

Un informe del grupo de expertos en energía Ember indicó que las importaciones desde China aumentaron un 60% en el último año a 15.032 megavatios, con 20 países africanos estableciendo un récord de importaciones de paneles solares en un periodo de 12 meses.

Mientras que el aumento en los paneles solares había sido previamente impulsado por las importaciones de Sudáfrica, que pasó por años de apagones debido a una prolongada crisis eléctrica, las importaciones de paneles solares desde fuera de Sudáfrica se triplicaron en los últimos 12 meses.

Cada vez más, las empresas energéticas independientes vieron a Africa como un mercado para productos solares mientras buscaron satisfacer las necesidades energéticas del continente.

