FOTO: El Pentágono autoriza hasta 600 abogados militares como jueces temporales de inmigración

El secretario de Defensa Pete Hegseth aprobó el envío de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para servir como jueces de inmigración temporales, según un memorando revisado por The Associated Press.

El ejército comenzó a enviar grupos de 150 abogados, tanto militares como civiles, al Departamento de Justicia “tan pronto como sea posible” y los servicios militares deberían haber identificado la primera ronda de personas para la próxima semana, según el memorando, fechado el 27 de agosto.

El esfuerzo se produjo mientras la administración Trump intensificó las medidas contra la inmigración en todo el país, aumentando los arrestos y deportaciones. Los tribunales de inmigración ya lidiaban con un enorme retraso de aproximadamente 3,5 millones de casos que había crecido en los últimos años.

Sin embargo, numerosos jueces de inmigración fueron despedidos o se fueron voluntariamente después de aceptar renuncias diferidas ofrecidas por la administración, según su sindicato.

La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos informó en julio que al menos 17 jueces de inmigración fueron despedidos “sin causa” en tribunales de todo el país.

Eso dejó alrededor de 600 jueces de inmigración, según cifras del sindicato, lo que significó que la medida del Pentágono duplicaría sus filas.

La medida se llevó a cabo a solicitud del Departamento de Justicia, y el memorando señaló que la misión inicialmente no duraría más de 179 días, pero podría ser renovada.

Cuando se le preguntó sobre la medida, un portavoz del Departamento de Justicia remitió las preguntas al Departamento de Defensa. Los funcionarios del Pentágono dirigieron las preguntas a la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó que la administración consideraba una variedad de opciones para ayudar a resolver el significativo retraso de casos de inmigración, incluida la contratación de jueces de inmigración adicionales.

El funcionario declaró que el asunto debería ser “una prioridad en la que todos, incluidos aquellos que esperan adjudicación, pudieran estar de acuerdo”.