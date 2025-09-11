El mural de Banksy que criticaba al sistema judicial fue borrado en Londres

FOTO: Mural de Banksy de un juez golpeando a un manifestante es eliminado de un tribunal en Londres

LONDRES (AP) — El veredicto sobre la obra de arte de Banksy en la pared de un tribunal, que mostraba a un juez golpeando a un manifestante, fue que debía ser eliminada.

A diferencia de otras obras provocativas del esquivo artista, que a veces son robadas o cuidadosamente retiradas y exhibidas en galerías o vendidas en subastas por millones, su último mural estaba siendo borrado del registro el miércoles.

La pintura en aerosol con plantilla de un manifestante tendido en el suelo sosteniendo un cartel salpicado de sangre mientras un juez con peluca tradicional y toga negra lo golpea con un mazo fue eliminada de la pared del Tribunal Real de Justicia.

La orden de retirarla provino de los administradores del tribunal porque el edificio de estilo gótico victoriano de 143 años de antigüedad tiene un valor significativo por su importancia histórica y debe mantener su carácter original, dijo un portavoz.

La Policía Metropolitana informó que los oficiales estaban investigando una denuncia de que la obra era un acto de daño criminal.

El portavoz de Banksy no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

La obra apareció el lunes y fue rápidamente cubierta después de que Banksy publicara una foto de ella en Instagram, su método habitual para autenticar su trabajo.

El artista, que nunca ha revelado públicamente su identidad, es conocido por criticar la política gubernamental sobre migración y guerra.

Aunque la obra de arte no hacía referencia directa a un evento o causa particular, algunos activistas la vieron como un comentario sobre la prohibición del gobierno del Reino Unido al grupo Palestine Action, que ha sido proscrito como una organización terrorista.

El sábado, casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres desafiando la prohibición.

El edificio histórico alberga el Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior, que han intervenido en los esfuerzos de Palestine Action para apelar la prohibición. Los jueces de apelación inicialmente rechazaron la solicitud de la organización para apelar, pero un juez del Tribunal Superior luego permitió que avanzara, aunque el gobierno está desafiando esa decisión.