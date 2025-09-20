El inicio perfecto de la Juventus en la Serie A termina con empate ante Hellas Verona
ROMA (AP) — El inicio perfecto de la Juventus en la Serie A terminó en un empate el sábado 1-1 contra el Hellas Verona.
Aun así, la Bianconeri se colocó en el primer lugar en solitario, un punto por delante del campeón defensor Napoli, que el lunes recibirá al recién ascendido Pisa.
Francisco Conceicao adelantó a la Juventus a los 19 minutos después de driblar alrededor de los defensores y luego disparar desde el borde del área.
Pero una mano de Joao Mario llevó a un penal para el Verona que fue convertido por Gift Orban antes del descanso.
El Verona pensó que había anotado el gol de la victoria con un disparo de Suat Serder a los 67 minutos tras un tiro de esquina, pero fue anulado por fuera de juego tras revisar el VAR.
Más tarde, el AC Milan estaba de visita al invicto Udinese.
Horas antes, el Bologna remontó un gol en contra para vencer 2-1 al visitante Genoa con un penal de Riccardo Orsolini nueve minutos en el tiempo de descuento.
