El gobernador de Nebraska anunció la construcción de una cárcel para inmigrantes

LINCOLN, Nebraska, EE.UU. (AP) — El gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, anunció planes el martes para una cárcel para inmigrantes en una zona agrícola del suroeste del estado, mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump buscó expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Pillen dijo que él y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acordaron utilizar un campamento de trabajo para reclusos existente para mantener detenidas a personas que esperaban su deportación y que estaban detenidas por otros procedimientos de inmigración.

“Es para mantener seguros a los habitantes de Nebraska y a los estadounidenses en todo nuestro país”, declaró Pillen en un comunicado.

El gobierno de Trump añadió nuevas cárceles en todo el país para detener al creciente número de inmigrantes que habían arrestado y acusado de estar en el país ilegalmente. Los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tanto viejos como nuevos, albergaban a más de 56.000 inmigrantes en junio, la cifra más alta desde 2019.

Las nuevas cárceles planificadas incluyeron el centro de detención en los Everglades de Florida conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, que se inauguró el mes pasado. Estaba diseñado para detener a hasta 3.000 personas en tiendas de campaña. Cuando Trump lo visitó, sugirió que podría ser un modelo para futuras cárceles en todo el país.

La instalación de Florida también había sido objeto de impugnaciones judiciales por parte de abogados que alegaban que ahí se cometían violaciones al debido proceso, incluyendo el derecho de los detenidos a reunirse con sus abogados, acceso limitado a los tribunales de inmigración y malas condiciones de vida. Los críticos habían estado tratando de detener más construcciones y operaciones hasta que cumplieran con las leyes ambientales federales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la semana pasada que su administración se estaba preparando para abrir una segunda cárcel para inmigrantes, apodada “Deportation Depot”, en una prisión estatal en el norte de Florida. Se previó que tuviera 1.300 camas, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2.000, dijeron funcionarios estatales.

También la semana pasada, funcionarios en la ciudad rural de Mason, Tennessee, aprobaron acuerdos para usar una antigua prisión para encarcelar a inmigrantes y que fuera administrada por una empresa privada, a pesar de las fuertes objeciones de residentes y activistas durante una reunión pública.

El gobierno de Trump anunció planes este mes para una cárcel de 1.000 camas en Indiana que se llamaría “Speedway Slammer”.

El plan de Nebraska ya había generado preocupaciones. En un video publicado en redes sociales, la senadora estatal independiente Megan Hunt criticó la falta de transparencia sobre los planes para el centro de detención y destacó la solicitud que hizo al gobernador y al poder ejecutivo de correos electrónicos y otros registros sobre los planes para construir la instalación, solicitud que no fue cumplida. Instó a la gente a apoyar a los grupos locales de defensa de derechos de los inmigrantes y dijo que cualquier respuesta por parte de la Legislatura no llegaría hasta el próximo año, y solo con suficiente apoyo de los legisladores.

“La prioridad número uno que necesitamos es proteger a nuestros vecinos, proteger a las personas en nuestras comunidades que están siendo atacadas por estas personas horribles, estas organizaciones horribles que están tomando decisiones para encarcelar, detener, desaparecer a nuestros vecinos, familias y amigos”, expresó Hunt.

