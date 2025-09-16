FOTO: El Aston Villa sufre nueva derrota y queda fuera de la Copa de Liga Inglesa

El miserable comienzo de temporada del Aston Villa continuó con su eliminación el martes de la Copa de la Liga Inglesa. El equipo de Unai Emery cayó por 4-2 en la ronda de penales en la tercera ronda ante Brentford, después de que terminaron el tiempo reglamentario empatados 1-1.

Villa, que llegó a los cuartos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada, ni siquiera ha marcado un gol en sus primeros cuatro partidos de la Liga Premier esta campaña, incluyendo otra derrota ante Brentford el mes pasado.

Al regresar al Gtech Community Stadium, Villa al menos encontró la red por primera vez esta temporada, gracias a Harvey Elliott, que se incorporó recientemente al equipo, tras un error defensivo a los 43 minutos, pero Aaron Hickey respondió con una feroz volea al 57 para llevar el partido a los penales.

El portero del Brentford, Hákon Valdimarsson evitó dos intentos de John McGinn y Matty Cash, antes de que el mediocampista danés Mikkel Damsgaard anotara el penal decisivo.

Crystal Palace también necesitó de los penales para avanzar a la cuarta ronda, en su caso contra el Millwall de segunda división, que igualó en el tiempo de descuento para hacer el 1-1 y forzar una tanda de penales.

Palace ganó 4-2 después de dos paradas del portero argentino Walter Benítez. El internacional estadounidense Chris Richards dio la ventaja a Palace al 72 y también convirtió uno de los penales en la tanda.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el Aston Villa? El Aston Villa fue eliminado de la Copa de Liga Inglesa tras perder por penales ante Brentford.

¿Quién fue el autor del primer gol de Villa? El primer gol de Villa fue anotado por Harvey Elliott.

¿Cuándo ocurrió la eliminación? La eliminación ocurrió el 16 de septiembre de 2025.

¿Dónde se jugó el partido? El partido se jugó en el Gtech Community Stadium.

¿Cómo se resolvió el partido? El partido se resolvió en tanda de penales, donde Brentford ganó 4-2.