Mundo

Egipto otorga indulto a destacado activista que pasó seis años en prisión

Las autoridades de Egipto anunciaron el lunes el indulto presidencial a Alaa Abd el-Fattah, quien pasó seis años en prisión y fue una figura clave en la Primavera Árabe de 2011.

22/09/2025 | 09:34Redacción Cadena 3

FOTO: Egipto anuncia indulto para destacado activista que pasó seis años entre rejas

EL CAIRO, Egipto (AP) — Las autoridades egipcias anunciaron el lunes el indulto presidencial al destacado activista Alaa Abd el-Fattah, según informaron su abogado Khaled Ali y un anuncio de la televisora estatal de Egipto.

Abd el-Fattah, que llevó seis años en prisión, fue un activista destacado y fue una voz líder en el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011 en el país. Realizó huelgas de hambre entre rejas y su calvario se convirtió en un símbolo del retroceso democrático en Egipto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?

Las autoridades egipcias anunciaron el indulto presidencial a Alaa Abd el-Fattah.

¿Quién es el activista liberado?

Alaa Abd el-Fattah, destacado activista de derechos humanos, fue una voz líder durante la Primavera Árabe.

¿Cuánto tiempo estuvo en prisión?

Alaa Abd el-Fattah pasó seis años en prisión.

¿Qué acciones realizó en prisión?

Realizó huelgas de hambre como protesta por sus condiciones de detención.

¿Por qué es significativo este indulto?

El indulto se considera un intento de mejorar la imagen de Egipto en cuestiones de derechos humanos.

[Fuente: AP]

