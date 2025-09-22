Egipto otorga indulto a destacado activista que pasó seis años en prisión
Las autoridades de Egipto anunciaron el lunes el indulto presidencial a Alaa Abd el-Fattah, quien pasó seis años en prisión y fue una figura clave en la Primavera Árabe de 2011.
EL CAIRO, Egipto (AP) — Las autoridades egipcias anunciaron el lunes el indulto presidencial al destacado activista Alaa Abd el-Fattah, según informaron su abogado Khaled Ali y un anuncio de la televisora estatal de Egipto.
Abd el-Fattah, que llevó seis años en prisión, fue un activista destacado y fue una voz líder en el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011 en el país. Realizó huelgas de hambre entre rejas y su calvario se convirtió en un símbolo del retroceso democrático en Egipto.
