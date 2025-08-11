EEUU y China extienden tregua comercial por otros 90 días para evitar enfrentamientos

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que extendería una tregua comercial con China por otros 90 días, retrasando una vez más un peligroso enfrentamiento entre las dos economías más grandes del mundo.

Trump publicó en su plataforma Truth Social que firmó la orden ejecutiva para la extensión, y que “todos los demás elementos del acuerdo permanecerían iguales”. Beijing también anunció la pausa arancelaria por medio de la agencia de noticias oficial Xinhua.

La fecha límite anterior eran las 00:01 del martes. Si ese plazo hubiera expirado, Estados Unidos podría haber aumentado los impuestos sobre las importaciones chinas, que actualmente son de 30%, y Beijing podría haber respondido aumentando los aranceles de represalia sobre las importaciones de productos estadounidenses.

La pausa otorgó tiempo a los dos países para resolver algunas de sus diferencias, quizás allanando el camino para una cumbre más adelante este año entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, y ha sido bienvenida por las empresas estadounidenses que hacen negocios con China.

Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, dijo que la extensión fue “crucial” para dar tiempo a los dos gobiernos para negociar un acuerdo comercial que las empresas estadounidenses esperan mejore su acceso al mercado en China y proporcione la certeza necesaria para que las empresas hagan planes a mediano y largo plazo.

“Conseguir un acuerdo sobre el fentanilo que conduzca a una reducción de los aranceles estadounidenses y a frenar las medidas de represalia de China es urgentemente necesario para reiniciar las exportaciones agrícolas y energéticas de Estados Unidos”, comentó Stein.

Alcanzar un pacto con China continuó siendo un asunto pendiente para Trump, quien ya había trastocado el sistema comercial global al imponer aranceles de dos dígitos a las importaciones provenientes de casi todos los países del mundo.

La Unión Europea, Japón y otros socios comerciales pactaron acuerdos comerciales desiguales con Trump, en los que aceptaron aranceles estadounidenses una vez impensables (15% en importaciones japonesas y de la UE, por ejemplo) para evitar algo peor.

Las políticas comerciales de Trump transformaron a Estados Unidos de una de las economías más abiertas del mundo en una fortaleza proteccionista. El arancel promedio de Estados Unidos pasó de alrededor del 2,5% al comienzo del año al 18,6%, el más alto desde 1933, según el Budget Lab (Laboratorio Presupuestario) de la Universidad de Yale.

Pero China puso a prueba los límites de una política comercial estadounidense construida en torno al uso de aranceles como un garrote para obtener concesiones de los socios comerciales. Beijing contaba con su propio garrote: cortar o ralentizar el acceso a sus minerales e imanes de tierras raras, los cuales son utilizados en todo, desde vehículos eléctricos hasta motores a reacción.

En junio, los dos países alcanzaron un acuerdo para aliviar las tensiones. Estados Unidos indicó que retiraría las restricciones a la exportación de tecnología de chips de computadora y etano, una materia prima en la producción petroquímica. Y China acordó facilitar el acceso de las empresas estadounidenses a las tierras raras.

“Estados Unidos ha comprendido que no tiene la ventaja”, comentó Claire Reade, asesora sénior en Arnold & Porter y ex asistente del representante comercial de Estados Unidos para asuntos de China.

En mayo, Estados Unidos y China evitaron una catástrofe económica al reducir los enormes aranceles que se habían impuesto mutuamente, que habían alcanzado hasta un 145% contra China y un 125% contra Estados Unidos.

Esos aranceles de tres dígitos amenazaron con poner fin al comercio entre Estados Unidos y China y causaron una caída en los mercados financieros. En una reunión de mayo en Ginebra, acordaron retroceder y seguir hablando: los aranceles de Estados Unidos volvieron a bajar a un todavía alto 30% y los de China al 10%.

Habiendo demostrado su capacidad para hacerse daño mutuamente, han estado hablando desde entonces.

“Al sobreestimar la capacidad de los aranceles elevados para inducir concesiones económicas de China, el gobierno de Trump no solo dejó claros los límites de la influencia unilateral de Estados Unidos, sino que también proporcionó a Beijing motivos para creer que puede disfrutar indefinidamente de la ventaja en las conversaciones posteriores con Washington al amenazar con restringir las exportaciones de tierras raras”, señaló Ali Wyne, especialista en relaciones entre Estados Unidos y China en el International Crisis Group. “El deseo de la administración de una distensión comercial surge de las consecuencias autoinfligidas de su anterior arrogancia”.

No está claro si Washington y Beijing pueden alcanzar un gran acuerdo sobre las quejas más grandes de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran la protección laxa de los derechos de propiedad intelectual por parte de China y los subsidios y otras políticas industriales de Beijing que, según los estadounidenses, dan a las empresas chinas una ventaja injusta en los mercados mundiales y han contribuido a un enorme déficit comercial de Estados Unidos con China de 262.000 millones de dólares el año pasado.

Reade previó solo acuerdos limitados, como que los chinos digan que comprarán más soya estadounidense y prometan hacer más para detener el flujo de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, así como permitir el flujo continuo de imanes de tierras raras.

Pero los problemas más difíciles probablemente persistirán, y “la guerra comercial continuará durante años”, pronosticó Jeff Moon, ex diplomático y funcionario comercial de Estados Unidos que ahora dirige la consultoría China Moon Strategies.