FOTO: Dueño de fábrica de Tennessee donde murieron 6 obreros durante huracán Helene no enfrentará cargos

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El propietario de una fábrica en la que murieron seis trabajadores el año pasado debido a las inundaciones provocadas por el huracán Helene no enfrentará cargos, luego de que la Oficina de Investigación de Tennessee afirmara que no encontró ninguna conducta criminal. El fiscal general del primer distrito judicial, Steven Finney, anunció el viernes la decisión de cerrar el caso, y afirmó que no se tomarán más acciones.

La investigación no encontró evidencia de que se les hubiera dicho a los empleados de Impact Plastics que no podían abandonar la fábrica o que serían despedidos si lo hacían, según un comunicado de prensa del fiscal del distrito. También se determinó que los empleados tuvieron poco más de una hora durante la cual pudieron haber evacuado del parque industrial de Erwin, Tennessee.

Otra investigación similar realizada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Tennessee (TOSHA, por sus siglas en inglés) encontró en abril que los trabajadores tuvieron tiempo para evacuar las instalaciones, aunque por rutas improvisadas.

Un comunicado del abogado de Impact Plastics, Stephen Ross Johnson, indicó el viernes que el presidente y fundador de la empresa, Gerald O’Connor, acoge con satisfacción los resultados de la investigación de la TBI.

Cinco empleados y un contratista que limpiaba las oficinas una vez a la semana murieron el 27 de septiembre después de ser arrastrados por las aguas de la inundación. Cuatro de ellos eran mexicano-estadounidenses.

Ese día, 12 personas quedaron varadas cerca del edificio de Impact Plastics, esperando a que el agua retrocediera, después de darse cuenta de que el camino de salida ya estaba sumergido. Cuando el agua siguió subiendo, se subieron a la cama de un semirremolque cargado con tubería de plástico que estaba estacionado afuera de la fábrica. Cuando las aguas finalmente cubrieron el camión, seis personas pudieron usar la tubería como flotador y fueron rescatadas más tarde. Las otras seis se ahogaron.

El informe de TOSHA señala que varios empleados de Impact Plastics lograron escapar de la inundación. Algunos pudieron conducir o caminar sobre un terraplén hasta un camino cercano después de que los trabajadores de un negocio vecino desmantelaran una cerca. Otros escaparon conduciendo por un camino improvisado hacia las vías del tren cercanas que un empleado de un negocio vecino creó con un tractor. Otros más pudieron escapar caminando hacia las vías del tren, según ese informe.

Aunque el caso criminal está siendo cerrado, la empresa aún enfrenta una demanda por homicidio culposo entablada por la familia de Johnny Peterson, y se planean otras demandas civiles.

El abogado Luke Widener, quien representa a las familias de varias víctimas de la inundación, dijo en un comunicado que “están categóricamente en desacuerdo con la versión de que se les haya dado a los empleados de Impact Plastics alguna oportunidad significativa de escapar... De hecho, si la versión de Impact Plastics fuera cierta, Bertha Mendoza, Sibrina Barnett y los demás que perecieron aún estarían con nosotros”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.