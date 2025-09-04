FOTO: Detienen a un segundo hombre por mensajes abusivos en línea dirigidos a una futbolista

LONDRES (AP) — Un segundo hombre ha sido arrestado en relación con mensajes abusivos en redes sociales enviados a la jugadora de Inglaterra Jess Carter durante el Campeonato Europeo Femenino, informó el jueves la policía.

Un hombre de 30 años de Ripley, Derbyshire, fue arrestado bajo sospecha de comunicaciones maliciosas y liberado bajo fianza.

Esto tras el arresto de un hombre de 59 años de Great Harwood el 28 de agosto como parte de la misma investigación, dijo la policía.

La Unidad de Policía de Fútbol del Reino Unido abrió una investigación tras los informes en julio de que la defensora de Inglaterra Carter recibió “mensajes racistas y abusivos”.

Carter, quien tiene un padre afroamericano y juega para Gotham FC en Estados Unidos, reveló durante la Euro 2025 en Suiza que fue objeto de abuso racial en línea. Inglaterra finalmente ganó el título.

“Nadie debería ser sometido a un abuso tan repugnante, y queremos dejar claro que el abuso racista de esta naturaleza no será tolerado”, afirmó el jefe de policía de Cheshire Constabulary, Mark Roberts, quien es el líder del Consejo Nacional de Jefes de Policía para la vigilancia del fútbol. “Todos son responsables de lo que hacen y dicen, y queremos asegurarnos de que los delincuentes no puedan esconderse detrás de un perfil de redes sociales para publicar comentarios viles”.