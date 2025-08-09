Departamento de Justicia investiga a Letitia James, fiscal general de Nueva York

NORFOLK, Virginia, EE.UU. (AP) — El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump centró su atención en la fiscal general de Nueva York, Letitia James, con una citación para obtener registros relacionados con el fallo civil de 454 millones de dólares que ganó contra Trump por mentir sobre su riqueza, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el caso.

La citación formó parte de una investigación sobre si James violó los derechos civiles del mandatario, indicó otra persona. Ninguno de los dos declarantes pudo hablar públicamente sobre los detalles de la investigación, por lo que conversaron el viernes con la AP bajo condición de anonimato.

Mediante otra citación se buscó obtener registros relacionados con la demanda de James contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), según una persona familiarizada con el asunto. Además, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, nombró recientemente a un fiscal especial para colaborar en una investigación de fraude hipotecario contra la fiscal.

James demandó a Trump y a su administración republicana docenas de veces por sus políticas como presidente y por cómo condujo su imperio empresarial privado. En su campaña, el actual mandatario prometió tomar represalias contra sus oponentes, y las acciones contra James están entre las más serias emprendidas hasta ahora por el Departamento de Justicia contra los enemigos políticos de Trump.

La fiscal general demócrata negó cualquier irregularidad y afirmó que la investigación hipotecaria tiene motivaciones políticas. Su abogado personal, Abbe D. Lowell, calificó las citaciones como “impropias”.

“Convertir al Departamento de Justicia en un arma para intentar castigar a un funcionario electo por hacer su trabajo es un ataque al estado de derecho y una peligrosa escalada por parte de esta administración”, dijo Lowell.

James es la primera mujer negra elegida para un cargo estatal en Nueva York, la primera fiscal general negra del estado y la primera mujer elegida para el puesto. Se centró en Trump durante la campaña de 2018, calificándolo de “estafador” y prometiendo arrojar una “luz brillante en cada oscuro rincón de sus negocios inmobiliarios”.

Tan pronto como asumió el cargo, James lanzó varias demandas sobre las políticas de inmigración y medio ambiente del presidente. Heredó una demanda estatal contra la fundación benéfica de Trump y logró un acuerdo que incluyó una multa de 2 millones de dólares.

Presentó otra demanda civil contra el republicano en septiembre de 2022, alegando que su empresa engañó a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar activos y su patrimonio neto en documentos financieros.

“Es el arte del robo”, dijo al anunciar el caso contra Trump, volviendo el título del libro del magnate “El arte de la negociación” en su contra.

En 2024, un juez de Nueva York dictaminó que Trump mintió durante años sobre su riqueza y le ordenó pagar 354,9 millones de dólares en sanciones más casi 100 millones de dólares en intereses.

Trump apeló el fallo. También presentó una fianza de 175 millones de dólares para impedir que el estado cobre la deuda y embargue sus activos.

El mandatario dijo que, en realidad, sus estados financieros subestimaron su riqueza y que cualquier error en los documentos fue inofensivo y no influyó en las decisiones de préstamo de los bancos. Él y sus abogados acusaron repetidamente a James de participar en una “guerra legal” con fines políticos, una afirmación que ella niega.

Trump criticó durante mucho tiempo las acciones legales de James, calificándolas como un teatro político diseñado para catapultarla a la fama. También se quejó de que sus comentarios sobre él, antes de su elección, muestran que nunca tuvo la intención de ser justa.

En su función como reguladora de organizaciones benéficas y grupos sin fines de lucro registrados en Nueva York, James demandó a la NRA y a su líder de larga data, Wayne LaPierre. El año pasado, un jurado encontró que LaPierre malgastó millones de dólares y utilizó los fondos de la organización para pagarse un estilo de vida extravagante, mientras que la NRA en sí no logró gestionar adecuadamente sus activos y violó las protecciones para denunciantes.

Un juez de Nueva York también prohibió a LaPierre ocupar un puesto remunerado en la organización durante una década, pero se negó a nombrar un monitor independiente para supervisar al grupo.

James había buscado disolver la poderosa organización de defensa de las armas, pero un juez dictaminó que las acusaciones no justificaban una “pena de muerte corporativa”.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó en mayo que James estaba siendo investigada después de que un funcionario de la administración Trump la acusara de fraude hipotecario. El abogado de la fiscal dice que la acusación fue una mentira basada en una mala interpretación intencionada de los documentos.

La investigación se centró en formularios que James firmó en 2023 mientras ayudaba a una sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia. En uno de ellos se indicó que James tenía la intención de ocupar la casa como su “residencia principal”. Pero en otros documentos, ella dejó claro que no tenía intención de vivir allí. En un correo electrónico enviado al corredor de préstamos hipotecarios dos semanas antes de que firmara los documentos, ella indicaba que la propiedad “NO SERÁ mi residencia principal”.

Esta semana, Bondi nombró a Ed Martin como fiscal especial para colaborar en una investigación de fraude hipotecario contra James, según la persona familiarizada con el asunto. Martin encabeza el Grupo de Trabajo de Utilización como Arma, que examina las afirmaciones de Trump sobre un sesgo anticonservador en el Departamento de Justicia. La nominación de Martin como fiscal federal en el Distrito de Columbia fue retirada en medio de las preocupaciones de los legisladores republicanos sobre su escasa experiencia procesal y su apoyo a los perpetradores del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.