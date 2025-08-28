FOTO: Del Toro casi pierde su colección de cine en un incendio; ahora se despide de parte de ella

SANTA MÓNICA, California, EE.UU. (AP) — Muchos huyeron cuando los incendios forestales devastaron Los Ángeles a principios de este año, pero Guillermo del Toro regresó presuroso y decidido a salvar su colección de toda la vida de artículos de terror.

Es la misma lealtad que lo llevó a tomar otra difícil decisión para proteger los objetos que ama: dejar ir algunos de ellos.

Del Toro se asoció con Heritage Auctions para una subasta de tres partes para vender una fracción de una colección que está a punto de reventar. Las ofertas en línea para la primera parte el 26 de septiembre comenzaron el jueves e incluyen más de cien artículos, y más se dirigirán al bloque de subastas el próximo año.

“Esta duele. La próxima, voy a estar sangrando”, dijo del Toro, de 60 años, sobre la serie de subastas. “Si amas a alguien, tienes planificación patrimonial, ya sabes, y esto es mi planificación patrimonial para una familia que ha estado conmigo desde que era niño”.

Del Toro, quien este año recibirá un reconocimiento especial de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, es uno de los cineastas más respetados de la industria, cuya fascinación por los monstruos y estilo visual moldearán a las generaciones venideras. Pero en esencia, el aficionado al terror nacido en Guadalajara, México, es un coleccionista. El ganador del Oscar ha sido durante mucho tiempo el único cuidador de su Bleak House (Casa Tenebrosa) —que en realidad se extiende a lo largo de dos casas y media en Santa Mónica, casi desbordadas con miles de criaturas macabras, dibujos y pinturas icónicas de cómics, libros y utilería de películas.

Las casas funcionan no solo como museos, sino como bibliotecas y espacios de trabajo donde su imaginación rebota en las paredes pintadas de rojo oscuro.

“Amo lo que tengo porque vivo con ello. De hecho, estoy un poco loco, porque saludo a algunas de las figuras de tamaño real cuando enciendo la luz”, dijo del Toro a The Associated Press, sentado en el comedor de una de las casas, ahora un santuario para la memorabilia de la película y atracción de terror “Haunted Mansion” (“Mansión Embrujada”). “Esto está curado. No es una colección casual”.

La subasta incluye borradores de detrás de cámara y utilería única de los propios clásicos de del Toro, así como obras icónicas como las ilustraciones de Bernie Wrightson para “Frankenstein” y el arte pinup de Mike Mignola para “Hellraiser”.

Una carrera para salvar la historia del terror

En enero, del Toro solo tuvo un par de horas, su auto y unas pocas manos amigas para salvar piezas clave de los incendios. De los más de 5.000 artículos en su colección, solo logró mover alrededor de 120 objetos. No era la primera vez, ya que los incendios se habían acercado peligrosamente a Bleak House dos veces antes.

Las casas se salvaron, pero el miedo lo consumió. Si un incendio o un terremoto las devorara, pensó, "¿Qué salió de eso? ¿Cobraste el seguro? ¿Y qué pasó con ese pequeño segmento de la vida de Richard Corben, o el arte de Jack Kirby, o la vida de Bernie Wrightson?”.

Una subasta, dijo del Toro, le da tranquilidad, ya que asegura que los artículos caerán en manos de otro coleccionista que los protegerá como él lo ha hecho. Estos no son solo utilería o baratijas, dijo, sino “artefactos históricos. Son piezas de la historia audiovisual para la humanidad”. Y la misión de su vida ha sido proteger tanto de esta historia como pueda.

“Mira, esto es en reacción a los incendios. Esto es en reacción a amar esta cosa”, dijo del Toro a AP.

La subasta inicial revela quién es del Toro como coleccionista, dijo. Las próximas partes expondrán cómo piensa el cineasta, lo cual llamó un esfuerzo mucho más personal. La subasta no es solo un “negocio” para él, sino más bien una carta de amor a los coleccionistas de todo el mundo, y un estímulo para pensar más allá de una película y “aprender a leer y escribir diseño cinematográfico de una manera diferente. Esa es mi esperanza”.

Una casa llena de “niños indisciplinados”

Cuidar la colección de Bleak House se siente como estar en “un autobús con 160 niños que son muy indisciplinados, y estoy conduciendo durante nueve horas”, dijo del Toro. “Necesito descansar”.

La subasta le dará al cineasta un respiro del arduo mantenimiento de la colección. Las casas deben mantenerse a cierta temperatura, sin luz solar directa, todo lo cual es monitoreado únicamente por del Toro, quien a menudo pasa la mayor parte de su día allí.

Él selecciona el marco de cada dibujo, desempolva todos los artefactos y organiza cada estantería principalmente por su cuenta, habiendo aprendido la lección de las pocas veces que permitió ayuda externa. Una vez, dijo del Toro, encontró a alguien “limpiando una pintura al óleo con Windex, y casi me dio un infarto”.

“Es muy difícil que alguien venga y sepa por qué esa baratija es importante”, dijo. “Es una especie de existencia muy burbujeante. Pero ya sabes, eso es lo que haces con animales extraños: los pones en pequeños entornos donde pueden sobrevivir. Ese soy yo”.

Cada habitación está organizada por tema, con una habitación dedicada a cada una de sus obras principales, desde “Hellboy” hasta “Pacific Rim”. Del Toro generalmente pasa todo su día de trabajo en una de las casas, que elige dependiendo de la tarea en cuestión. El comedor de “Haunted Mansion”, por ejemplo, es un excelente espacio para escribir.

“Si pudiera, viviría en la Mansion Embrujada”, dijo. “Así que, esto es lo segundo mejor”.

Construyendo una mini Bleak House

Al seleccionar qué artículos vender, del Toro dijo que “quería que alguien pudiera recrear una versión mini de Bleak House”.

Los artículos de la subasta incluyen bocetos conceptuales y utilería de la película debut de del Toro en 1992, “Cronos”, hasta sus obras más recientes, como “Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”) de 2021.

Las ofertas iniciales varían, desde un par de miles de dólares hasta cientos de miles. Uno de los dibujos de Wrightson para una versión ilustrada de 1983 de “Frankenstein” de Mary Shelley es el artículo de mayor precio, comenzando en 200.000 dólares.

La subasta también incluye arte de leyendas del cómic como Richard Corben, Jack Kirby y H.R. Giger, cuyo trabajo, escribió del Toro en el catálogo, “representa la cúspide del arte del cómic en el último cuarto del siglo XX”.

Otros hitos culturales representados en la subasta incluyen imágenes raras del cortometraje de 1914 “Gertie the Dinosaur”, una de las primeras películas animadas, y arte original para “Sleeping Beauty” (“La bella durmiente”) de Eyvind Earle y Kay Nielsen.

“Como coleccionistas, básicamente estás guardando piezas de cultura para las generaciones venideras. No son tuyas”, dijo del Toro. “No sabemos cuál de las piezas que tienes va a ser culturalmente significativa... dentro de 100 años, dentro de 50 años. Así que eso es parte del peso”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.