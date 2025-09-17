De Bruyne regresa a Inglaterra para enfrentar a Man City en la Champions League

Kevin De Bruyne regresó a Inglaterra para enfrentar a un viejo amigo en la Liga de Campeones. El centrocampista de 34 años, que se unió al Napoli tras una larga y exitosa etapa en el Manchester City, se reencontró con su antiguo club en un partido que promete ser emocionante. De Bruyne cumplió una década en el City, durante la cual se convirtió en un ícono y uno de los mejores jugadores de la historia del club.

El debut del Napoli en la Liga de Campeones se celebró el jueves, donde De Bruyne mostró un rendimiento notable, anotando dos goles en tres partidos en su nueva andadura. Su nuevo entrenador, Antonio Conte, destacó la calidad de su fichaje, llamándolo "algo así como un genio" y se mostró entusiasmado por encontrar un papel adecuado para el centrocampista en el equipo.

Conte mencionó tras un triunfo por 3-1 contra la Fiorentina: "Estamos tratando de encontrarle un nuevo rol que se ajuste a lo que puede ofrecernos". A través de una táctica flexible, De Bruyne y su compañero Scott McTominay alternan posiciones, lo que les ha permitido crear muchas chances en el campo.

El regreso de De Bruyne a un estadio donde pronto le erigirán una estatua llega poco después de su emotiva despedida del City, donde dejó a los aficionados con un mensaje claro: “Es hora de decir adiós, volveré. Los amamos, nos vemos pronto”. Abandonar el Etihad Stadium no fue fácil para De Bruyne, quien fue fundamental durante su tiempo en el City, ganando numerosos títulos y creando innumerables goles.

La era post-De Bruyne en el City comenzó con Pep Guardiola, quien está reestructurando el equipo para seguir siendo competitivo. Guardiola ha explorado diferentes tácticas que permitan a sus delanteros, como Erling Haaland, seguir siendo efectivos sin la visión de juego única de De Bruyne. Si bien Rayan Cherki, un reciente fichaje, podría asumir un rol importante en la creación de oportunidades, se encuentra actualmente fuera por una lesión.

El City, sin un reemplazo directo para De Bruyne, ha buscado en diferentes jugadores como Phil Foden, pero la expectativa de encontrar un verdadero sucesor persiste. A medida que el City se esfuerza por adaptarse después de la salida de uno de sus pilares, el próximo encuentro entre De Bruyne y su ex equipo prometió ser un emocionante capítulo en su carrera.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con De Bruyne? Regresó a Inglaterra para jugar contra el Manchester City en la Liga de Campeones tras unirse al Napoli.

¿Quién es el nuevo entrenador de De Bruyne? Su entrenador en el Napoli es Antonio Conte, quien ha elogiado sus habilidades.

¿Cómo se siente De Bruyne sobre su regreso? De Bruyne dejó un mensaje emotivo tras su despedida del City, prometiendo volver.

¿Qué cambios está implementando Guardiola en el City? Está buscando nuevas tácticas y jugadores para llenar el vacío dejado por De Bruyne.

¿Qué opina Conte sobre la dinámica del equipo? Destacó la importancia de la adaptación y la formación de un dúo efectivo con McTominay.