Corte indonesia condena a ucraniano a cadena perpetua por producir drogas en Bali

DENPASAR, Indonesia (AP) — Un hombre ucraniano arrestado en Tailandia y extraditado a Indonesia después de siete meses prófugo fue condenado el jueves por producir drogas ilegales en la isla turística indonesia de Bali y sentenciado a cadena perpetua.

Roman Nazarenko, de 40 años, se convirtió en sospechoso después de que la policía allanara una villa en Bali en mayo de 2024 y encontrara un laboratorio en el sótano para cultivar marihuana y producir un precursor de la droga sintética éxtasis. Como fugitivo listado por Interpol, fue arrestado en diciembre en el aeropuerto internacional de Bangkok mientras intentaba huir a Dubái.

Nazarenko, quien argumentó durante el juicio que fue engañado para unirse a la red de drogas, pero que los fiscales dijeron que era uno de los cerebros, se sentó en silencio mientras un panel de tres jueces del Tribunal de Distrito de Denpasar emitía el veredicto el jueves.

“No hay razón para perdonar o justificar al acusado, merece ser castigado de acuerdo con lo que ha hecho”, declaró la jueza presidenta Eni Martiningrum. “Su crimen podría perjudicar el estado mental de la generación joven”.

Un hombre ruso identificado por los fiscales como el cerebro general de la red de drogas, Oleg Tkachuck, sigue prófugo.

El mismo tribunal en enero sentenció a dos hermanos ucranianos, Mykyta Volovod e Ivan Volovod, y a un hombre ruso, Konstantin Krutz, a 20 años de prisión cada uno. Habían sido arrestados durante la redada en la villa. Los hermanos Volovod fueron acusados de ser fabricantes de drogas y Krutz fue acusado de vender las drogas.

Los hermanos Volovod admitieron durante su juicio que Tkachuck les había pagado 30.000 dólares en septiembre de 2023 para instalar equipo en la villa para producir marihuana hidropónica y mefedrona, que se utiliza para hacer pastillas de éxtasis.

Tkachuck también les pagó 3.000 dólares por 10 kilogramos (22 libras) de marihuana seca y 10.000 dólares por 1 kilogramo (2 libras) de mefedrona que habían producido para vender a usuarios a través de mensajeros y servicios de transporte. Todas las transacciones se realizaron a través de la aplicación de mensajería Telegram y el pago se hizo utilizando criptomonedas.

Los fiscales indicaron que Nazarenko había reclutado a los demás para Tkachuck, proporcionado equipo, traído semillas de marihuana del extranjero y supervisado las operaciones del laboratorio de drogas.

Nazarenko expresó su arrepentimiento durante su juicio y argumentó que había sido engañado por Tkachuck para proporcionar el equipo necesario, y que no tenía idea de cómo funcionaba el laboratorio.

Bali ha sido durante mucho tiempo popular entre rusos y ucranianos, pero desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 se ha convertido en un imán para miles de personas de esos dos países que buscan escapar de los horrores de la guerra. Los visitantes de Rusia, especialmente, han aumentado.

A pesar de que sus países de origen están en guerra, rusos y ucranianos han colaborado en redes criminales en la isla de vacaciones más famosa de Indonesia, sostuvo Marthinus Hukom, jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia.

“Este es un fenómeno muy único”, expresó Hukom, “Dos países que están en guerra, pero aquí en Bali, sus ciudadanos son socios en el crimen, involucrándose en el tráfico ilícito de drogas”.

Los datos del gobierno muestran que el número de turistas rusos que visitaron el idilio del sudeste asiático en 2022 fue de 57.860. La cifra aumentó significativamente cada año, alcanzando 180.215 a finales de 2024.

El jefe de la policía de Bali, Daniel Adityajaya, manifestó que el número de rusos acusados de cometer delitos en Bali en 2023 fue de 28, un aumento casi cinco veces mayor en comparación con 2022, incluyendo delitos como secuestro, extorsión, tráfico de drogas y falta de respeto a la cultura balinesa.

