Corte anula fallo de desacato contra gobierno de Trump por deportaciones a prisión de El Salvador
Una corte de apelaciones anuló un fallo de desacato contra el gobierno de Trump en un caso de deportaciones a una prisión en El Salvador, revocando la decisión de un juez federal.
08/08/2025 | 12:12Redacción Cadena 3
FOTO: Corte anula fallo de desacato contra gobierno de Trump por deportaciones a prisión de El Salvador
WASHINGTON (AP) — Una corte de apelaciones anuló el viernes un fallo de desacato de un juez contra el gobierno del presidente Donald Trump en un caso sobre deportaciones a una prisión en El Salvador.
La decisión de la corte de apelaciones con sede en la capital del país revierte un fallo del juez federal de Distrito, James E. Boasberg, que determinó que había causa probable para considerar al gobierno de Trump en desacato penal a la corte.
Boasberg había acusado a funcionarios del gobierno federal de apresurar la deportación de Estados Unidos de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el mes pasado antes que pudieran impugnar su expulsión en los tribunales, y luego de desobedecer deliberadamente su orden de que los aviones que ya estaban en el aire regresaran a Estados Unidos.
El gobierno ha negado haber violado su orden.
Lectura rápida
¿Qué decidió la corte de apelaciones? Una corte de apelaciones anuló un fallo de desacato contra el gobierno de Trump en relación a deportaciones a El Salvador.
¿Quién dictó el fallo original? El fallo original fue dictado por el juez James E. Boasberg, quien consideró que hubo desacato a la corte.
¿Qué acusó el juez a los funcionarios del gobierno? Los funcionarios fueron acusados de apresurar deportaciones y desobedecer órdenes judiciales relacionadas con expulsiones.
¿Qué ley se mencionó en el caso? Se mencionó la Ley de Enemigos Extranjeros en el contexto de las deportaciones realizadas.
¿Qué hizo el gobierno tras el fallo del juez? El gobierno negó haber violado la orden del juez Boasberg respecto a las deportaciones.
[Fuente: AP]