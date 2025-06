Cooper Flagg hizo su presentación en Dallas como el número uno del draft de la NBA

DALLAS (AP) — Cooper Flagg se apoderó de la atención cuando fue presentado oficialmente como la primera selección del draft de la NBA en una abarrotada conferencia de prensa en Dallas. En un gesto de confianza, el nuevo jugador de los Mavericks no esperó a que el gerente general, Nico Harrison, abriera la conferencia con una declaración. “Hola”, pronunció Flagg al instante, justo cuando el reloj marcaba el mediodía del viernes.

A sus 18 años, el exjugador de Duke se sintió cada vez más a gusto, apenas dos días después de su paso por Brooklyn, donde fue recibido por Adam Silver, el comisionado de la liga. Flagg, reconociendo la grandeza del legado de leyendas como Dirk Nowitzki y Luka Doncic, se mostró humildemente consciente de las expectativas. Los Mavericks habían logrado hacerse con él, a pesar de tener solo un 1,8% de probabilidades de ganar la lotería del draft, lo que lo convierte en un descubrimiento notable.

El Jugador del Año del baloncesto universitario masculino según The Associated Press no dudó en compartir su amor por la comida mexicana y la barbacoa, respondiendo a una de las preguntas típicas que reciben los nuevos en Texas. Además, se atrevió a enumerar a sus ídolos en la NBA y la WNBA: Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James y Kobe Bryant, junto a Candace Parker, Brittney Griner, A’ja Wilson y Caitlin Clark.

Flagg se une a un selecto grupo de jugadores como Kyrie Irving, Anthony Davis y Klay Thompson, quienes cuentan con un título de la NBA. Aunque Irving, excompañero en Duke, se encuentra en plena recuperación de una lesión, los Mavs aspiran a lograr un regreso a los playoffs tras quedarse cortos en 2025, un año después de que Irving y Doncic llevaran al equipo a la final.

Con un elenco que incluye a Dereck Lively II, otro exjugador de Duke, Flagg posee la ventaja de contar con la guía de veteranos que han dejado su huella en la liga. El entrenador Jason Kidd, quien también formó parte del equipo en 1994, expresó su entusiasmo por el talento de Flagg, subrayando el apoyo que le brindará el vestuario: “Es muy afortunado de tener a veteranos, futuros miembros del Salón de la Fama. Solo entender que los veteranos lo van a proteger y ayudar, y lo van a empujar”, comentó Kidd.

La presentación tuvo como escenario las instalaciones de entrenamiento del equipo, donde estuvieron presentes Mark Cuban, el expropietario del equipo, y otros íconos de la franquicia. Flagg se mostró agradecido y reflexivo sobre la representación del legado de los Mavericks, de los cuales espera aprender y mejorar cada día. “Estoy llegando solo tratando de aprender y mejorar cada día”, concluyó Flagg. “Y creo que si puedo hacer eso lo mejor que pueda, creo que las expectativas y presiones que otras personas pondrán sobre mí y nuestro equipo, eso se resolverá por sí mismo”.

Con una altura de 2,06 metros, Flagg genera curiosidad en torno a la posición que desempeñará en los Mavs, especialmente hasta que regrese Irving. Kidd mencionó su intención de hacerlo jugar en la posición de base, buscando maximizar su potencial. “Quiero hacerlo sentir incómodo y ver cómo reacciona”.