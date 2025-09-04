Consejos útiles para conseguir empleos remotos en un mercado competitivo

NUEVA YORK (AP) — Cuando Kate Smith trabajaba en una oficina de 9 a.m. a 5 p.m., estaba agotada, sufría de migrañas diarias y pensaba: "No puedo hacer esto por el resto de mi vida".

No tuvo que hacerlo. Para su siguiente rol, Smith consiguió un trabajo remoto de tiempo completo en marketing que le permitió viajar por el mundo.

Su estilo de vida con laptop la llevó a Bali, donde vivió y trabajó durante un año y medio. "Todos los días, conducía mi scooter por los campos de arroz y pensaba: ‘Amo mi vida, esto es increíble’", afirmó. "Y ese sentimiento nunca desaparece... Me siento muy agradecida por la libertad y la flexibilidad".

Aunque Smith, de 36 años, ha trabajado de forma remota durante más de una década, la tendencia de abandonar las oficinas tradicionales para trabajar desde la casa o cabañas playeras se aceleró en 2020, cuando el coronavirus golpeó y los trabajadores que podían comenzaron a realizar sus trabajos desde casa.

Muchas personas se acostumbraron al cambio de estilo de vida una vez que probaron la libertad y flexibilidad que ofrecía una oficina en casa. Los padres disfrutaban de ver a sus hijos bajarse del autobús escolar. Otros encontraron más tiempo para hacer ejercicio, socializar y disfrutar de la naturaleza una vez que sus trabajos no incluían largos desplazamientos.

Pero cuando la pandemia disminuyó, muchas grandes empresas comenzaron a llamar a los empleados de vuelta a la oficina, creando una feroz competencia por los trabajos que podían realizarse desde cualquier lugar. Muchas posiciones anunciadas como remotas atraen cientos, si no más de 1.000, solicitudes, dicen expertos.

“Totalmente remoto es muy raro ahora en Estados Unidos”, declaró Mark Ma, profesor asociado de administración de empresas en la Universidad de Pittsburgh. “Se está volviendo mucho más difícil y necesitas buscar en las empresas más pequeñas o medianas... y esas empresas no ofrecen paquetes financieros tan competitivos como las grandes, pero intentan atraer talento proporcionando más flexibilidad”.

Aproximadamente el 9% de las ofertas de trabajo en Estados Unidos en la plataforma de redes sociales LinkedIn en julio ofrecían trabajo remoto, mientras que esos tipos de roles atrajeron el 37% de las solicitudes, según la compañía.

Empleadores y personas ofrecen consejos sobre cómo conseguir trabajos remotos en un clima competitivo.

Demuestra tu autonomía

La mayor preocupación para un empleador que contrata trabajadores remotos es asegurarse de que harán su trabajo, indicó Carla Rover, cofundadora de Strategy and Content, una startup que aprovecha la inteligencia artificial.

“Me presento a la empresa con un horario, diciendo: ‘Esto es lo que creo cada día. Esto es lo que he construido en un período de tiempo’”, comentó Rover, quien ha trabajado principalmente de forma remota desde 2010. Armar un portafolio sólido muestra lo que puedes trabajando fuera de oficina, aconsejó Rover.

“La gestión del tiempo y la independencia, ser automotivado, son realmente críticos”, señaló Toni Frana, experta en carreras de FlexJobs, una plataforma dedicada a ayudar a las personas a encontrar trabajo remoto o flexible.

Si has trabajado de forma remota antes, destaca eso en tu currículum. Enumera las herramientas de comunicación que has utilizado, como Slack o Microsoft Teams, sostuvo Dawn Fay, presidenta operativa de la firma de personal Robert Half International. “Destaca que has trabajado de forma remota, de manera independiente, durante X cantidad de tiempo con éxito”, agregó Fay. “Realmente quieres enfatizar eso”.

Mantente en un rol similar a tu trabajo actual

Después de dejar el trabajo de oficina que la hacía miserable, Smith creó un negocio paralelo asesorando a otros profesionales que anhelaban un estilo de vida nómada. Su asesoría eventualmente se convirtió en un trabajo de tiempo completo.

Al buscar la transición al trabajo remoto, encuentra un trabajo que sea similar a tu rol actual en lugar de competir con candidatos mejor calificados para trabajos que requieren más experiencia, aconsejó. “Pon un pie en la puerta... y desde allí trabaja hacia el objetivo a largo plazo”, afirmó Smith.

También puedes intentar convertir tu trabajo actual en un rol remoto. Eso es lo que intentó Courtney Sandifer después de que su esposo de 60 años sufriera un ataque al corazón y se sometiera a un tratamiento contra el cáncer en el mismo año. Él se retiró temprano y compraron una pequeña propiedad en México cerca de la playa, con la esperanza de reducir el estrés. “Nos cansamos de la carrera de ratas”, reveló Sandifer.

Sandifer, de 44 años, amaba su trabajo en producción de video en Houston. Pero se arriesgó, diciéndole a su empleador que se mudaban y que quería hacer su trabajo de forma remota. La empresa acordó que podría ser contratista pero ya no podía estar en la nómina como empleada a tiempo completo. Perdió sus beneficios, un gran golpe financiero.

Pero valió la pena poder editar videos junto a la piscina y saber que podrá visitar a su hijo en Nueva Zelanda sin tener que ausentarse mucho del trabajo. “Si tienes hijos, es mucho más fácil ser quien quieres ser con un trabajo remoto”, comentó Sandifer. “Eso es lo principal para mí: ¿Cómo será mi familia más feliz y saludable a largo plazo? Puede que no sea lo más lucrativo, pero tienes que considerar tu propia salud mental”.

Dónde están creciendo los trabajos remotos

Dónde vives importa. Europa y Australia tienen más trabajos remotos que Estados Unidos, expresó Ma. Los legisladores en Victoria, Australia, han dicho que planean introducir legislación que daría a los trabajadores el derecho legal de trabajar desde casa dos días a la semana.

Docenas de países, incluidos Tailandia, Italia y Brasil, ofrecen “visas de nómada digital” que permiten a extranjeros con trabajos remotos quedarse y trabajar por un período prolongado de tiempo.

Diferentes industrias y ocupaciones son más propicias para el trabajo remoto. En Estados Unidos, los puestos en educación, administración y redes sociales son los trabajos remotos de tiempo completo de más rápido crecimiento, mientras que la enfermería, la telemedicina y los terapeutas con licencia están entre los títulos principales para el trabajo remoto a tiempo parcial, según Frana en FlexJobs.

Smith afirmó que ve oportunidades para encontrar trabajos remotos en marketing, gestión de productos, ventas, recursos humanos, adquisición de talento, desarrollo de software, ingeniería, soporte al cliente, análisis de datos y servicios financieros.

Lee los detalles en los avisos de empleos

PJ Hruschak, de 54 años, ha estado buscando trabajo remoto en diseño de sitios web, escritura o edición desde que fue despedido de un trabajo de tiempo completo hace dos años. Vive en las afueras de Cincinnati, Ohio, y quiere evitar los desplazamientos y poder trabajar desde casa cuando su hija de 9 años esté enferma.

Pero a menudo, cuando encuentra trabajos anunciados como remotos, lee más para descubrir que el empleador quiere que los candidatos vivan en una ciudad en particular o estén disponibles para trabajar en la oficina varios días a la semana. “Definitivamente es frustrante”, manifestó Hruschak. “Casi se siente como una pérdida de tiempo”.

Busca agresivamente

Para Francesca Conti, una inversionista que trabaja en capital de riesgo, trabajar de forma remota desde Londres para una empresa suiza le ha permitido viajar internacionalmente y visitar a su familia extendida en Estados Unidos.

“Las oportunidades están ahí, pero son muy pocas y distantes entre sí”, comentó.

Conti recomienda asistir a eventos de la industria o de exalumnos para conocer contactos que puedan ayudar en la búsqueda.

“Aunque quieras una oportunidad remota, esas relaciones deben hacerse en persona. No pueden hacerse de forma remota”, aseguró Conti. “Las oportunidades remotas son únicas por naturaleza, así que sé aún más agresivo en la búsqueda y entiende que puede llevar un poco más de tiempo, pero mi experiencia ha valido mucho la pena”.

