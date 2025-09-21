Con la cumbre climática de la ONU en Brasil a la vista, crecen las preocupaciones por altos costos

FOTO: Conforme se acerca la cumbre climática de ONU en Brasil, muchos temen no poder costear su asistencia

Pooja Tilvawala supo que fue arriesgado utilizar más de 46.000 dólares de sus ahorros para ayudar a jóvenes a asistir a la cumbre climática de Naciones Unidas en Brasil, sin embargo, consideró que era un gasto necesario.

A medida que las delegaciones nacionales y los activistas enfrentaron dificultades para encontrar alojamiento asequible para noviembre, Tilvawala, quien residía en Londres, dedicó horas a buscar alojamiento en Belem, negociar precios y contratos, y realizar depósitos para crear un portal de alojamiento enfocado en jóvenes. Si no se inscribieran suficientes personas para el alojamiento seguro, podría perder parte de los depósitos realizados.

“Siempre hay una gran cantidad de representantes de empresas de combustibles fósiles allí. ¿Y quién va a estar allí para contrarrestar a esas voces y a esas influencias negociadoras?”, dijo Tilvawala, fundadora y directora ejecutiva de la organización global Youth Climate Collaborative. “Así que pensé: ‘Tenemos que estar allí’”.

A menos de dos meses de la Conferencia de las Partes, o COP30, de este año, solamente alrededor del 36% de los 196 países participantes han confirmado su asistencia y pagado por alojamiento, según un portavoz de la presidencia de la conferencia.

Los activistas y los países más pobres sometieron a una presión adicional debido al aumento desmedido en los precios de los hoteles, además de los costos de casas particulares, moteles de paso y otras opciones de alojamiento improvisado que cobraron un mínimo de varios cientos de dólares por noche.

El gobierno brasileño eligió Belem por ser parte de la Amazonía y subrayar los problemas comunes de las ciudades en crecimiento en países en desarrollo, aunque algunos posibles asistentes plantearon cuestionamientos sobre la efectividad de las conversaciones si se veían eclipsadas por una caída significativa en la asistencia.

La ministra de Clima, Marina Silva, mencionó que se han puesto a disposición entre 10 y 20 habitaciones “a precios accesibles” para abordar el problema. Además, el gobierno brasileño llevó dos grandes cruceros con capacidad para hasta 6.000 personas.

“Todos tendrán acceso a participar en la COP30”, declaró Silva en una reciente conferencia de prensa. “Abordar el cambio climático es una tarea que deberíamos asumir todos, todas las partes de la convención y, especialmente, quienes viven las consecuencias del cambio climático”.

No obstante, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), envió una carta el 9 de septiembre solicitando a las agencias del sistema de la ONU y a las organizaciones relacionadas que revisen el número de asistentes a la COP30 y lo reduzcan en la medida de lo posible.

La situación se complicó aún más cuando, el 15 de septiembre, estalló una huelga de trabajadores de la construcción que afectó áreas en las que se trabaja para la COP30.

Arnaldo Vaz Neto, asesor financiero brasileño que trabajó con la organización Young Scholars Initiative, destacó que Belem inicialmente estaba entusiasmada por albergar la conferencia, pero luego se dio cuenta de los altos estándares internacionales que impuso la Naciones Unidas a sus invitados. Esto complicó la gestión de las expectativas de ambas partes.

Silva mencionó que en casi todas las conferencias de este tipo, los precios de alojamiento aumentaron considerablemente, a veces tres o incluso cuatro veces los precios del mercado.

Hugo Pinheiro, secretario de K Pine Mobile en Belem, indicó que mucha gente esperan cobrar precios exorbitantes de 1.000 dólares por noche, pero eso excedió los promedios. Las habitaciones accesibles ofrecidas por el gobierno brasileño se alquilarían entre 200 y 600 dólares por noche, según un portavoz de la presidencia de la COP30.

A pesar de las expresiones de confianza de las autoridades brasileñas en que las 196 naciones encontrarían alojamiento y asistirían a Belem, se anticipa que la participación será menor en comparación con las últimas COP. La presidencia espera 50.000 participantes, mientras que actualmente hay 53.000 camas disponibles. Este evento se considera una de las negociaciones más importantes en años debido a que los países deben actualizar y fortalecer sus planes de reducción de emisiones de carbono.

Aun así, la falta de alojamiento dificulta la asistencia de personas de algunos de los países más pobres y de grupos indígenas, así como de quienes tradicionalmente acuden a la COP pero no son parte de una delegación nacional, incluidos activistas, ONG y observadores juveniles. Algunos grupos prevén enviar a menos personas este año.

Hailey Campbell, directora de Care About Climate, mencionó que su organización, que fue de las primeras en recibir acreditación para asistir a la COP hace más de diez años, nunca había enfrentado tantas dificultades para acceder a alojamiento. El grupo utilizó la etiqueta “#DontPriceUsOut” (NoNosDejenFueraDebidoAlPrecio) en Instagram para visibilizar el tema.

Muchos ya habían decidido no asistir y otros se mantenían indecisos. Algunos optaron por considerar opciones como acampar en una tienda de campaña. Este año, Hikaru Hayakawa reportó que conoce a más personas que han decidido no asistir en comparación con años anteriores, estimando alrededor de 30 o 40 personas que se ausentarían.

Esto resulta preocupante, ya que muchos activistas de otros países se perderían la oportunidad de experimentar la activa participación de la sociedad civil en Brasil, lo que podría resultar en una pérdida de oportunidades para construir redes globales.