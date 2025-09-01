Con disparos y petardos despiden en Chile a uno de los protagonistas del “robo del siglo”

SANTIAGO (AP) — Kevín Olguín, alias “Baby Bandito”, participó en el “robo del siglo”, sirvió de inspiración para una serie de Netflix y tuvo una vida de ostentación que terminó violentamente. Olguín, uno de los ladrones más conocidos de Chile, será velado el lunes en un funeral catalogado por las autoridades como “de riesgo” tras ser acribillado junto a su pareja en el interior de un automóvil en Santiago.

“Baby Bandito”, de 32 años, y su compañera viajaban por Cerro Navia, en la zona norponiente de la capital, cuando fueron sorprendidos el sábado por al menos una veintena de disparos que provocaron sus muertes de forma instantánea, informó la fiscalía.

En las primeras horas del lunes, la comuna de Quilicura, también en el norte de la capital y considerada un reducto del narcotráfico, despidió a Olguín con disparos al aire y el lanzamiento de fuegos artificiales, según compartieron diversos usuarios a través de las redes sociales en las que también publicaron homenajes y mensajes de despedida.

Ante la alta posibilidad de que se produjeran disturbios y tras un “análisis riguroso de las circunstancias de las muertes y de los antecedentes de las personas fallecidas”, las autoridades determinaron que ambos funerales son “de riesgo”, por lo que establecieron estrictas medidas de seguridad para la jornada, explicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

La medida buscó garantizar la seguridad pública tanto en las inmediaciones de los domicilios de los fallecidos como durante el trayecto del cortejo fúnebre. “El objetivo es minimizar cualquier afectación a la seguridad de las personas”, agregó Durán.

Olguín saltó a las portadas criminales después de protagonizar un cinematográfico robo en el Aeropuerto de Santiago el 12 de agosto de 2014, un episodio que se conoce como el “robo del siglo”, cuando un grupo de delincuentes se llevó a más de 6.000 millones de pesos, en su momento casi 10 millones de dólares, de un camión de transporte de valores.

Tras el atraco, “Baby Bandito” huyó a Europa, donde llevó una vida lujosa hasta que fue detenido en 2016 en Barcelona, desde donde fue extraditado a su país natal. Pasó los años siguientes entrando y saliendo de la cárcel.

El año pasado, su historia sirvió de inspiración para la serie dramática “Baby Bandito” de Netflix, que al momento de su lanzamiento dominó el ranking global de la plataforma.