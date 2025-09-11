En vivo

Comienza a restablecerse el servicio eléctrico en Cuba tras masivo apagón

La Habana logró un 80% de cobertura eléctrica tras un apagón total que afectó a toda la isla. Especialistas trabajan para reconectar las provincias restantes y restablecer el servicio por completo.

11/09/2025 | 12:04Redacción Cadena 3

FOTO: Comienza a restablecerse el servicio eléctrico en Cuba tras masivo apagón

LA HABANA (AP) — La Habana amaneció el jueves con una cobertura de casi 80% del servicio eléctrico mientras los especialistas indicaron que habían logrado enlazar parcialmente el Sistema Energético Nacional un día después de un apagón total.

El ingeniero Lázaro Guerra, del Ministerio de Energía y Minas, informó que ya se estaban produciendo unos 1.000 megavatios a nivel nacional. Las demandas de la isla suelen ser de unos 3.000 megavatios, aunque se eleva en los horarios pico.

“El sistema avanza hacia la unificación nacional enlazando occidente y centro con oriente. Restan por reconectar Pinar del Río, Artemisa, Granma y Guantánamo”, dijo Guerra en un reporte del portal oficial Cubadebate.

Según el especialista el proceso de entrelazar todo el país está en “su fase conclusiva” y el objetivo es “recuperar el servicio eléctrico completo en el transcurso del día”.

La ciudad amaneció con zonas que comenzaron a recibir luz durante la noche o madrugada como Vedado, Centro Habana, Cabaña, Playa o Guanabo, otras en las cuales todavía no se había producido la entrega del servicio y unas más en las cuales a pesar de haber regresado por la noche se volvió a ir, constató The Associated Press.

El Ministerio de Educación informó que las clases de los niveles iniciales, primarios y secundarios se darían con continuidad este jueves, pero la dependencia de Educación Superior permitió limitar horarios de clases para las universidades con sedes formativas más alejadas de La Habana.

En las provincias el panorama era desigual: mientras La Habana, la ciudad más poblada de la isla con dos millones de habitantes, tenía un 79% de cobertura, Matanzas, en el centro del país, solo había logrado un 17%.

El colapso del Sistema Energético Nacional se produjo en la mañana del miércoles debido a que se dispararon en falso las alarmas por avería de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas, una de las más importantes del país.

La caída tiene muchas implicaciones para la población más allá de las dificultades para iluminarse, pues en Cuba muchas familias dependen del fluido para cocinar sus alimentos –las instalaciones gas natural son restringidas— y el bombeo de agua.

El de la víspera fue el quinto corte nacional desde 2023. El anterior se produjo en marzo. Cuba atraviesa una severa crisis económica pues no ha logrado despegar luego de la paralización por la pandemia de COVID-19 y a raíz del incremento de las sanciones financieras de Estados Unidos. Estas medidas impiden a la nación caribeña tener divisas suficientes para conseguir piezas con las que reparar las viejas centrales termoeléctricas o comprar combustible.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Cuba? Se restableció el servicio eléctrico tras un apagón masivo. ¿Quién informó sobre la situación? El ingeniero Lázaro Guerra del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuándo ocurrió el apagón? El apagón total se produjo el miércoles por la mañana. ¿Dónde se reportaron problemas eléctricos? En varias provincias, especialmente en La Habana y Matanzas. ¿Por qué es importante el restablecimiento del servicio? Muchas familias dependen de la electricidad para cocinar y bombear agua.

[Fuente: AP]

