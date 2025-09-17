En vivo

Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezarán el cartel

El cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 incluye a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. La preventa comenzará el próximo viernes.

17/09/2025 | 12:55Redacción Cadena 3

FOTO: Coachella 2026: Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezarán el cartel

NUEVA YORK (AP) — Es esa época del año nuevamente. El cartel del Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 ya está aquí.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G fueron los artistas principales en abril de 2026.

Fue un momento de cierre de ciclo para Carpenter. En su debut en Coachella 2024, la cantante terminó su interpretación de la canción “Nonsense” con un interesante final. “Coachella, nos vemos aquí cuando sea la artista principal”, dijo. Hablando de manifestación.

Estuvieron también en el cartel: Addison Rae, David Byrne, Iggy Pop, The XX, The Strokes, Young Thug, Sexyy Redd, Teddy Swims, Moby, Kaskade, Major Lazer, FKA Twigs, PinkPantheress, BIG BANG y muchos más. El grupo global de chicas KATSEYE actuará en el festival por primera vez.

Los fans notaron rápidamente que en la parte inferior del cartel del festival también se incluyó una actuación de algo llamado “El Debut en el Bunker de Radiohead Kid A Mnesia”.

La banda de rock británica Radiohead anunció recientemente fechas de gira en 20 ciudades de Europa, su primera gira en siete años.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley regresó al Empire Polo Club en Indio, California, durante dos fines de semana: del diez al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026.

La preventa comenzó el viernes a las 2:00 p.m. del Este (1800 GMT/11:00 am Pacífico).

Lectura rápida

¿Qué es Coachella 2026? Es un festival de música y artes que presentará artistas destacados. ¿Quiénes son los principales artistas? Participarán Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G. ¿Cuándo se realizará el festival? Se llevará a cabo del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026. ¿Dónde se celebrará? En el Empire Polo Club en Indio, California. ¿Cuándo inicia la preventa de entradas? Comenzó el viernes a las 2:00 p.m. del Este.

[Fuente: AP]

