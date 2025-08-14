China se alista para fuertes lluvias mientras tormenta tropical Podul toca tierra en el sur

TAIPÉI, Taiwán (AP) — China se preparaba el jueves para las fuertes lluvias mientras la tormenta tropical Podul tocaba tierra en varias provincias del sur y miles de personas eran evacuadas.

Los preparativos se centraron en las provincias de Fujian, Guangdong y Guangxi, pero el nivel de alarma era nivel relativamente bajo luego de que el meteoro perdiese fuerza al pasar sobre Taiwán el miércoles. Unas 15.000 personas habían sido evacuadas de zonas costeras en el sur de China hasta el miércoles, reportó la agencia noticiosa estatal, Xinhua.

Podul, que había llegado a tener categoría de tifón, tocó tierra poco después de la medianoche del jueves en Fujian como tormenta tropical. También ha activado las alarmas en la provincia interior de Hunan, con varios lagos y ríos que suelen desbordarse.

En la ciudad de Chaozhou, en Guangdong, se suspendieron las clases y algunas actividades gubernamentales, mientras que en Hong Kong se suspendieron los procedimientos judiciales tras elevarse al máximo el nivel de alerta por tormenta.

El Observatorio de Hong Kong reportó que el meteoro se estaba alejando de la ciudad semiautónoma, pero que su borde exterior estaba dejando ráfagas de viento. Se aconsejó a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de la costa.

No hubo reportes iniciales de daños personales o materiales en el sur de China.

Mientras, en el sur de Taiwán se llevaban a cabo labores de limpieza luego de que el tifón tocase tierra el miércoles en los condados orientales de Taitung y Hualien, antes de llegar al estrecho de Taiwán unas cinco horas más tarde.

En la isla autónoma, una persona fue arrastrada al mar, alrededor de 100 más resultaron heridas y 8.000 fueron evacuadas a refugios. Los trabajadores de la compañía eléctrica actuaron con rapidez para restaurar el suministro eléctrico tras las quejas por la lenta respuesta en tormentas anteriores.