China llama a la comunidad internacional a continuar su compromiso con Afganistán

Un enviado chino instó este jueves a la comunidad internacional a mantener su compromiso con Afganistán, donde la situación actual es, en general, estable.

Mientras tanto, persisten múltiples desafíos en áreas como la situación humanitaria, el desarrollo, los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.

La comunidad internacional debe adoptar una actitud objetiva, justa, racional y pragmática hacia Afganistán para ayudar al país a encaminarse e integrarse en la comunidad internacional, declaró Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas.

La comunidad internacional debe mantener el compromiso y el diálogo con Afganistán y fortalecer el entendimiento y la confianza, declaró ante el Consejo de Seguridad.

Debido a diversos factores, pasados ??y presentes, la integración de Afganistán a la comunidad internacional solo puede avanzar paso a paso, continuó, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias Xinhua.

“Se requiere un compromiso a largo plazo para lograr el éxito. En este sentido, las interacciones activas y los contactos continuos entre ambas partes son indispensables”, afirmó.

El informe del secretario general de la ONU señala que las amenazas terroristas en Afganistán siguen siendo importantes. China insta al gobierno afgano a intensificar los esfuerzos antiterroristas y la coordinación con los países de la región, e impedir que las organizaciones terroristas exploten el territorio afgano para socavar la seguridad de otros países, afirmó.

“En materia de lucha contra el terrorismo, debemos oponernos firmemente a los dobles raseros y la selectividad, y mantener la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo,” declaró Geng.

Dadas las enormes necesidades humanitarias, China insta a los donantes tradicionales a aumentar su apoyo financiero y a dejar de politizar la ayuda humanitaria.

China insta a un país a asumir sus responsabilidades históricas, reanudar la ayuda a los afganos, suspender las sanciones unilaterales y brindar el apoyo necesario a la acción humanitaria.

Solicitó también que se garanticen la igualdad de acceso de las mujeres a la educación, la atención médica, el empleo y la participación en los asuntos públicos es imperativo para la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de Afganistán.

China insta al gobierno afgano a ejercer una gobernanza moderada e inclusiva e implementar medidas efectivas para salvaguardar los derechos e intereses fundamentales de todos los afganos, incluidas las mujeres, afirmó.

Pekín apoya a Afganistán para que siga fortaleciendo la conectividad y la cooperación económica y comercial con los países de la región, concluyó.

Como vecino amigo de Afganistán, China está dispuesta a seguir trabajando con todas las partes para promover la paz, el desarrollo y la estabilidad duradera en Afganistán, afirmó Geng, según la agencia de noticias Xinhua.