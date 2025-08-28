China celebrará el Día de la Victoria, con Kim Jong Un y Putin entre los asistentes

Kim Jong Un, máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), y Vladímir Putin, presidente de Rusia, asistirán a las conmemoraciones del Día de la Victoria de China el 3 de septiembre, anunció este jueves en Pekín el ministro adjunto de Relaciones Exteriores, Hong Lei.

Con motivo del 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, China organizará el 3 de septiembre en Pekín un gran acto multitudinario, que incluirá un desfile militar, además de un anoche de gala.

“Damos una calurosa bienvenida al secretario general Kim Jong Un a China para asistir a las conmemoraciones”, manifestó Hong en una conferencia de prensa, citado por la agencia de noticias Xinhua.

China y la RPDC son vecinos amistosos tradicionales, afirmó el funcionario, señalando que, durante los arduos años de guerra, los pueblos de China y la RPDC se apoyaron mutuamente y lucharon codo con codo contra la agresión japonesa, haciendo importantes contribuciones a la victoria en la Guerra Antifascista Mundial y la causa justa de la humanidad.

Hong subrayó que salvaguardar, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y la RPDC es la postura firme del Partido Comunista de aquel país y su Gobierno. Agregó que China está lista para continuar trabajando con la RPDC para mejorar los intercambios y la cooperación y avanzar en el desarrollo socialista.

China está dispuesta también a trabajar en coordinación con la RPDC para la promoción de la paz y la estabilidad regionales, y para salvaguardar la equidad y la justicia internacionales, con el fin de escribir un nuevo capítulo en la amistad tradicional entre ambos países, aseguró Hong.

En cuanto a la asistencia de Putin a los eventos de conmemoración, Hong expresó que “destaca aún más el alto nivel de la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia en la nueva era y subraya su unidad para salvaguardar el resultado victorioso de la Segunda Guerra Mundial”.

Hong recalcó que China y la Unión Soviética, como los principales campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Asia y Europa, respectivamente, sirvieron como pilares en la lucha contra el militarismo y el fascismo hace 80 años e hicieron inmensos sacrificios nacionales.

“Nuestros pueblos lucharon hombro con hombro y se apoyaron mutuamente, rescatando a sus naciones del peligro, salvando el futuro de la humanidad y haciendo una contribución decisiva a la victoria en la Guerra Antifascista Mundial”, afirmó el funcionario.

Hong recordó que en mayo, el presidente chino, Xi Jinping, realizó una visita de Estado a Rusia y asistió a los actos conmemorativos en Moscú por el 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética, donde él y Putin alcanzaron una serie de importantes consensos.

“Juntos enviaron un fuerte mensaje de que la verdad histórica de la Segunda Guerra Mundial no puede ser distorsionada, el resultado victorioso no puede ser negado y el orden internacional de la posguerra no puede ser desafiado”, puntualizó Hong.

Este año también se cumple el 80º aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, al respecto, Hong destacó que frente a un mundo en constante cambio y desorden, China y Rusia, como miembros fundadores de aquel organismo así como componentes permanentes de su Consejo de Seguridad, continuarán defendiendo su autoridad, la equidad y la justicia internacionales.

Los dos países, agregó, fortalecerán la coordinación bajo marcos multilaterales, incluyendo la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghai y el grupo BRICS, practicarán un verdadero multilateralismo y trabajarán juntos para construir un futuro más brillante para la humanidad.

Una gala en el Gran Palacio del Pueblo se desarrollará en la noche del 3 de septiembre como parte de las conmemoraciones, se anunció en una conferencia de prensa este jueves.

Cerca de medio centenar de líderes, ex dignatarios políticos, funcionarios de alto nivel, enviados diplomáticos a China y personalidades amigas de 30 países europeos ya confirmaron hasta la fecha su asistencia a las conmemoraciones del Día de la Victoria de China, abundó otro portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín.

Guo Jiakun, vocero de la cancillería, habló del tema en una conferencia de prensa regular y expresó: “En aquel entonces, muchos países y amigos europeos proporcionaron valiosos recursos humanos y materiales para apoyar la guerra de resistencia de China contra la agresión japonesa, y algunos de ellos incluso sacrificaron sus preciosas vidas. Esas conmovedoras historias serán recordadas para siempre por el pueblo chino”.

“Hasta la fecha, casi 50 líderes, ex dignatarios políticos, funcionarios de alto nivel, enviados diplomáticos a China y personalidades con sentimientos amistosos hacia China de 30 países europeos han confirmado su asistencia a los eventos conmemorativos de China, lo que refleja la voluntad compartida y la determinación de salvaguardar la memoria histórica y defender la paz y la justicia”, apuntó Guo.