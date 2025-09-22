Cardi B reemplaza a The Weeknd en el Global Citizen Festival 2025
A poco de lanzar su segundo álbum y anunciar su cuarto embarazo, Cardi B se suma al Festival Global Citizen en Nueva York, apoyando causas para la energía en África y la protección de la Amazonía.
22/09/2025 | 16:13Redacción Cadena 3
NUEVA YORK (AP) — A poco de lanzar su segundo álbum y anunciar su cuarto embarazo, Cardi B tuvo otra razón para celebrar: se unió al Festival Global Citizen 2025. El evento anual, que se llevó a cabo en el Central Park de Nueva York, apoyó campañas para mejorar el acceso a la energía en África y defender la Amazonía contra la deforestación.
The Weeknd, quien originalmente estuvo programado para encabezar el festival del sábado junto a Shakira, tuvo que retirarse del evento por razones personales, según los organizadores.
Hugh Evans, director general y cofundador de Global Citizen, escribió en un comunicado: “Estamos increíblemente agradecidos con Cardi B, quien se ha unido al cartel del Festival Global Citizen. Es una intérprete excepcional, que iluminará Central Park de manera espectacular. Deseamos a The Weeknd todo el apoyo y queremos agradecerle a él y a sus fans por tomar acción con nosotros para ayudar a acabar con la pobreza extrema”.
Cardi B compartió en un comunicado: “Este no es como otros festivales de música; este se trata de unirnos para ayudar a los niños de todo el mundo, y estoy muy orgullosa de apoyar una causa tan importante. Ciudad de Nueva York, nos vemos el sábado. ¡Vamos a hacerlo!!!”
El Festival Global Citizen 2025 fue presentado por el actor Hugh Jackman y contó con una serie de actuaciones, incluyendo presentaciones de Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist.
Los objetivos del festival incluyeron asegurar compromisos para llevar energía limpia y confiable a 1 millón de personas en África; movilizar 200 millones de dólares para emprendedores indígenas y locales para proteger una porción de la selva amazónica del tamaño de Italia; y recaudar al menos 30 millones de dólares para ayudar a programas educativos comunitarios a mejorar la alfabetización infantil.
Las entradas para el festival fueron gratuitas, pero los fans debieron ganarlas emprendiendo acciones a través de la aplicación Global Citizen.
El festival también estuvo disponible por streaming el sábado en YouTube, Apple Music y la aplicación Apple TV, iHeartRadio y muchas otras plataformas.
Lectura rápida
¿Qué artista reemplazó a The Weeknd en el festival? Cardi B reemplazó a The Weeknd en el Festival Global Citizen 2025.
¿Dónde se llevó a cabo el Festival Global Citizen? En el Central Park, Nueva York.
¿Cuáles son los objetivos del festival? Llevar energía limpia a 1 millón de personas en África y recaudar 30 millones para programas educativos.
¿Quién organizó el festival? Global Citizen, cofundado por Hugh Evans.
¿Qué causas se apoyaron en el festival? Mejorar el acceso a la energía en África y proteger la Amazonía.
[Fuente: AP]