Candidatos inician sus campañas para las elecciones presidenciales en Chile

SANTIAGO (AP) — Los ocho candidatos que competirán por la presidencia de Chile iniciaron el miércoles sus campañas oficiales para las elecciones del próximo 16 de noviembre en las que los chilenos irán a las urnas para elegir a su gobernante para los próximos cuatro años y la composición del Congreso nacional.

A partir de hoy y hasta el 13 de noviembre los abanderados, partidos políticos y simpatizantes estuvieron autorizados a realizar propaganda por medios de prensa, redes sociales y plataformas digitales. También pudieron exhibir en la vía pública banderas, lienzos y otras vestimentas que identifican la candidatura, además de distribuir folletos, volantes u objetos informativos que constituyan propaganda electoral.

Unos 15,7 millones de ciudadanos estaban llamados a votar para elegir el nuevo presidente, la totalidad de 155 diputados que componen la Cámara de Diputados y 23 de los 50 parlamentarios que conforman el Senado.

En unos comicios altamente polarizados entre la extrema derecha y el comunismo, Jeannette Jara, la comunista aspirante oficialista, y el ultraderechista José Antonio Kast se perfilaban como los favoritos, alternándose en la cabeza de los principales sondeos hasta el momento y oscilando entre un 24% y 30% de apoyo.

Jara, exministra de Trabajo del saliente presidente Gabriel Boric que se impuso en las primarias de la izquierda en junio, arrancó su campaña oficial en un bar de la popular comuna Pedro Aguirre Cerda, en la región Metropolitana de Santiago. El acto contó con otros importantes referentes del campo progresista chileno, entre ellos la exministra de Interior, Carolina Tohá.

La candidata, de 51 años, aprovechó el lanzamiento para alabar el inicio también de las Fiestas Patrias de Chile —que celebran el comienzo de su soberanía nacional— y brindó algunos pasos de la cueca, el tradicional baile nacional que se caracteriza por una danza de cortejo que utiliza pañuelos al ritmo de música folclórica.

“Qué bonito es estar lanzando esta campaña presidencial y esta semana... en que nos encontramos en las fondas (fiestas típicas), compartimos una empanada, algunas otras cosas también”, dijo Jara.

La candidata arremetió contra su principal adversario electoral al verter críticas veladas a Kast y su viaje al extranjero, en alusión a la visita y reunión del máximo referente de la ultraderecha chilena con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el pasado lunes.

Kast —quien se postula por tercera vez— se desplazará el miércoles por distintos puntos de la región Metropolitana para banderazos y charlas con sus simpatizantes, mientras su comando electoral desplegó una intensa agenda de campaña con bailes en la calle y distribución de folletos y volantes.

Igualmente salió a las calles la candidata Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional y quien figura tercera en la intención de voto. La abanderada de la coalición de centroderecha Chile Vamos y exministra de Trabajo del expresidente Sebastián Piñera entre 2011 y 2013 estuvo acompañada de los alcaldes de algunas de las principales y más pudientes comunas de Santiago.

“Fui alcaldesa y por eso quise pedirle a los alcaldes su apoyo en este primer día de campaña, porque son quienes están más cerca de la gente y sus necesidades”, señaló en su discurso.

En total, ocho candidatos presidenciales disputarán la contienda electoral de noviembre, aunque todos aparecen muy distantes de Jara, Kast y Matthei, quienes juntos acaparan el 70% de las preferencias en todas las encuestas.

Los cinco aspirantes que aparecen más atrás y también han dado el puntapié inicial a sus campañas son el economista Franco Parisi, del Partido de la Gente; el libertario Johannes Kaiser, y los independientes Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.