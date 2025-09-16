Bulgaria confirma arresto de dueño ruso de barco vinculado a explosión en Beirut

FOTO: Bulgaria confirma arresto de dueño ruso de barco vinculado a explosión en puerto de Beirut

SOFIA, Bulgaria (AP) — Las autoridades búlgaras confirmaron el martes que arrestaron al propietario de un barco ruso buscado en Líbano, cuya embarcación está vinculada a un cargamento de nitrato de amonio en el centro de la masiva explosión en el puerto de Beirut en 2020.

Igor Grechushkin, de 48 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Sofía el 6 de septiembre al llegar desde la ciudad chipriota de Pafos, según Zdravko Samuilov, jefe de la policía fronteriza en el aeropuerto de la capital búlgara.

Grechushkin, quien tiene doble ciudadanía ruso-chipriota, “no opuso resistencia al arresto, cooperó y no se encontró nada sospechoso en su equipaje”, afirmó el jefe de policía.

El arresto, que fue reportado por primera vez por funcionarios libaneses el martes, se basó en una notificación roja de Interpol. Tras una orden judicial, Grechushkin fue puesto en detención por un máximo de 40 días, indicó Samuilov.

Bulgaria también solicitó los documentos necesarios para Grechushkin antes de que pueda ser extraditado a Líbano. Un juez de instrucción libanés emitió dos órdenes de arresto a través de Interpol hace cinco años, una para Grechushkin y otra para el capitán del barco, Boris Prokoshev, también ciudadano ruso.

La explosión del 4 de agosto de 2020 mató al menos a 218 personas, hirió a más de 6.000, devastó grandes áreas de Beirut y causó daños por miles de millones de dólares.

Ningún funcionario libanés ha sido condenado en relación con la explosión.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.